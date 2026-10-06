Yatırımda 9 ayın kazananı belli oldu: Yüzde 19,42 getiri sağladı

Bitcoinde tarihi rekor aşılamadı

Bitcoin'in fiyatı, yıl başındaki 87 bin 508,83 dolar seviyesinden üçüncü çeyreğin sonunda 83 bin 553,85 dolara gerileyerek bu dönemde yüzde 4,52 değer kaybetti.

Bitcoin, dönem içinde 14 Ocak'ta en yüksek 97 bin 860,60 dolar seviyesini, 1 Temmuz'da ise en düşük 57 bin 747,76 dolar seviyesini gördü. Bitcoin'in dönem içindeki en yüksek fiyatı, 6 Ekim 2025'te kaydedilen 126 bin 198,07 dolarlık tarihi zirvenin altında kaldı.

Risk iştahındaki zayıflama ve bitcoine dayalı yatırım ürünlerinden çıkışlar, yılın ilk yarısında fiyatlamalarda etkili oldu.

Fonlara girişler eylülde güçlenirken, fonlara yönelik talebin toparlanması bitcoin fiyatının eylüldeki yükselişini destekledi.

Kripto paralara yönelik düzenleme tarafında ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 17 Eylül'de belirli tokenlaştırılmış payların işlem gördüğü dağıtık defter tabanlı platformlar ve bu paylara yönelik belirli likidite sağlayıcıları için geçici ve koşullu muafiyetler tanıdı.