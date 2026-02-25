Yemek kartında komisyon krizi: Esnaf yüksek kesintilerden şikayetçi
Yemek kartı firmalarının uyguladığı yüksek komisyon oranları ve uzun ödeme vadeleri, gıda sektöründeki esnafı zor durumda bırakıyor. Kesintilerin yüzde 20’leri, hatta erken ödeme taleplerinde yüzde 40’ları bulduğunu belirten işletmeciler, komisyonlara üst sınır getirilmesini ve ödeme vadelerinin kısaltılmasını talep ediyor.
Türkiye genelinde faaliyet gösteren birçok gıda işletmesi, yemek kartı şirketlerinin uyguladığı yüksek komisyon oranları ve uzun ödeme vadeleri nedeniyle finansal açıdan sıkıntı yaşadıklarını dile getiriyor.
Kurumsal müşterilerini kaybetmemek için sistemi sürdürmek zorunda kaldıklarını belirten esnaf, kesintilerin vadeye bağlı olarak yüzde 20’yi, hatta bazı durumlarda yüzde 40’ı bulduğunu ifade ederek yetkililere çağrıda bulunuyor.
Komisyon ve vade baskısı artıyor
Sektördeki sorunları anlatan restoran işletmecisi Savaş Öztürk, kurumsal firmalarla çalıştıkları için yemek kartı sistemine mecbur kaldıklarını söyledi. Öztürk, "Müşteriden ödemeyi alıyoruz ancak paramıza kavuşmamız 30 günü buluyor. Erken ödeme almak istediğimizde komisyon oranları fırlıyor. Yüzde 10 komisyonun üzerine bir de fatura kestiğimiz için KDV yükü biniyor. Toplam kesinti yüzde 20’leri buluyor. Nakit akışını sağlamak için yüksek komisyonu kabul edip paramızı erkenden almaya çalışıyoruz, bu sefer de kârımız eriyor. Camlarımız kart etiketleriyle dolu ama bu sistem esnafın belini büküyor" dedi.
“Bu sistem emekçinin sırtından para kazanıyor”
Yüksek kesintiler nedeniyle şubelerinde yemek kartı kullanımını tamamen kaldırdığını belirten işletmeci Fikret Gül de sisteme tepki gösterdi. Kurulan yapının aracı firmalara avantaj sağladığını savunan Gül, şöyle konuştu:
"Biz sabah erkenden kalkıp ateşin başında bin bir emekle çalışıyoruz. Ancak birileri kurulmuş bir sistem üzerinden, hiçbir emek harcamadan yüzde 10’dan yüzde 40’a varan komisyonlar alıyor. Bu sistem emekçinin sırtından para kazanma sistemidir. Ben bu yüzden hiçbir şubemde kullandırmıyorum. Aylık ödemeler nedeniyle esnafın kirası, elektriği, suyu beklemek zorunda kalıyor. Kendi paranızla rezil oluyorsunuz. Ben niye emeğimi bu firmalara vereyim? Bu mantık dışı bir olay."
Yemek kartlarında yaşanan komisyon ve vade tartışmaları, sektördeki çok sayıda işletmeyi benzer kararlar almaya itiyor. Esnaf temsilcileri, komisyon oranlarına üst sınır getirilmesini ve ödeme vadelerinin daha makul seviyelere indirilmesini talep ediyor.