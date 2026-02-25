Yemek kartında komisyon krizi: Esnaf yüksek kesintilerden şikayetçi

“Bu sistem emekçinin sırtından para kazanıyor”

Yüksek kesintiler nedeniyle şubelerinde yemek kartı kullanımını tamamen kaldırdığını belirten işletmeci Fikret Gül de sisteme tepki gösterdi. Kurulan yapının aracı firmalara avantaj sağladığını savunan Gül, şöyle konuştu:

"Biz sabah erkenden kalkıp ateşin başında bin bir emekle çalışıyoruz. Ancak birileri kurulmuş bir sistem üzerinden, hiçbir emek harcamadan yüzde 10’dan yüzde 40’a varan komisyonlar alıyor. Bu sistem emekçinin sırtından para kazanma sistemidir. Ben bu yüzden hiçbir şubemde kullandırmıyorum. Aylık ödemeler nedeniyle esnafın kirası, elektriği, suyu beklemek zorunda kalıyor. Kendi paranızla rezil oluyorsunuz. Ben niye emeğimi bu firmalara vereyim? Bu mantık dışı bir olay."