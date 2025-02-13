Yeni dönemde elektrik faturaları ne kadar artacak? 'Kademeli fatura'ya dair 10 soru 10 cevap...

Yeni fatura uygulaması, 2024'te yıllık 5 bin kilovatsaat, aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor.

417 kilovatsaatin güncel fatura tutarı ne kadar?

Türkiye'de 42,2 milyon mesken abonesi bulunuyor. Yaklaşık 1,2 milyon abone, yani toplam abonelerin yaklaşık yüzde 3'ü yeni uygulamadan etkilenecek.

Yeni uygulamadan ne kadar abone etkilenecek?

Tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olan mesken tüketicilerinin destek durumu ne olacak?

Bu tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.