Yeni dönemde elektrik faturaları ne kadar artacak? 'Kademeli fatura'ya dair 10 soru 10 cevap...
Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2025 Şubat'ta hayata geçirdiği 'elektrikte kademeli fatura' düzenlemesinin ilk sonuçları, 1 Mart elektrik faturalarına yansıyacak. 1,2 milyon abonenin etkileneceği öngörülen düzenlemeyle ilgili kimin ne kadar fatura ödeyeceğine dair çok fazla soru var. İşte konuyu aydınlatacak 10 soru, 10 cevap...
Yeni elektrik fatura uygulaması ne kadarlık tüketimi kapsıyor?
Yeni fatura uygulaması, 2024'te yıllık 5 bin kilovatsaat, aylık ise ortalama 417 kilovatsaati aşan tüketimleri kapsıyor.
417 kilovatsaatin güncel fatura tutarı ne kadar?
Fatura, mevcut tarife ile 1047 lira.
Yeni uygulamadan ne kadar abone etkilenecek?
Türkiye'de 42,2 milyon mesken abonesi bulunuyor. Yaklaşık 1,2 milyon abone, yani toplam abonelerin yaklaşık yüzde 3'ü yeni uygulamadan etkilenecek.
Tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olan mesken tüketicilerinin destek durumu ne olacak?
Bu tüketiciler önceden olduğu gibi desteklerden yararlanmaya devam edecek. Günlük 8 kilovatsaatin altındaki tüketimler (ilk kademe) yüzde 60, 8 kilovatsaatin üzerindeki tüketimler (ikinci kademe) yüzde 40 oranında desteklenecek.