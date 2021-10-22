Yeni kullanım alanı bulana 350 bin dolar ödül! Dünyanın en büyük paladium üreticisi olan Nornickel, paladiumda yeni kullanım alanları için 350.000 dolar ödüllü bir yarışma başlattı. Evrim Küçük'ün haberi...

Dünyanın en büyük paladyum üreticisi olan Nornickel, en büyük tüketici olan otomotiv sektöründe yaşanan çip sıkıntısı yüzünden talebin azalması nedeniyle harekete geçti. 1 | 6

Rus şirket, beyaz metali kullanmanın yeni yollarını bulmaları amacıyla bilim adamları için bir yarışma başlattı. Son zamanlarda, otomotiv üretiminin çip sorunlarından dolayı azalması, kirliliği azaltan katalitik konvertörlerde kullanan paladyuma küresel talebi baltaladı. 2 | 6

Nornickel'in satış müdürü Anton Berlin, yaptığı açıklamada, "Paladyumun otokatalizörlerin ötesinde büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Yeşil ekonomi ve karbondan arındırma da dahil olmak üzere diğer küresel endüstrilerde yüksek paladyum talebi öngörüyoruz" dedi. 3 | 6