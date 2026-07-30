Yeni nesil milyonerler borsadan uzaklaşıyor! Peki yeni rotada ne var?

Araştırmaya göre, 21-43 yaş arasındaki ve en az 3 milyon dolar varlığa sahip yatırımcıların portföylerinde hisse senetlerinin payı sadece yüzde 25 seviyesinde bulunurken 44 yaş ve üzerindeki yatırımcılarda bu oran yüzde 55 olarak ölçüldü.