Yeni nesil milyonerler borsadan uzaklaşıyor! Peki yeni rotada ne var?
Borsalarda teknoloji hisseleri rekor değerlemelere ulaşırken, Bank of America'nın (BofA) araştırmasına genç yatırımcılar sessiz sedasız farklı bir yatırım rotasına yöneldi. Son veriler, servetin adresinin değişmeye başladığına işaret ederken mevcut yatırım dinamiklerinde de ezberlerin bozulacağını gösteriyor. İşte yatırımcıların yeni gözdesi...
Borsalar teknoloji hisselerine yönelik yoğun taleple değerleme çılgınlığı yaşarken, yatırım dünyasında mevcut dinamikleri değiştirecek bir değişim yaşanıyor. BofA'nın son araştırması, genç milyonerlerin borsayı terk ederek farklı yatırım araçlarına yöneldiğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre, 21-43 yaş arasındaki ve en az 3 milyon dolar varlığa sahip yatırımcıların portföylerinde hisse senetlerinin payı sadece yüzde 25 seviyesinde bulunurken 44 yaş ve üzerindeki yatırımcılarda bu oran yüzde 55 olarak ölçüldü.
Alternatif yatırımlara ilgi artıyor
Ankete katılan genç yatırımcıların yüzde 93'ü, önümüzdeki birkaç yıl içinde portföylerinde alternatif yatırımların payını artırmayı planladığını belirtti.
Araştırmaya göre öne çıkan yatırım alanları
Altın: %45'i altın yatırımı yapıyor, %45'i ise yatırım yapmayı düşünüyor.
Gayrimenkul: %31'i en büyük büyüme fırsatını bu alanda görüyor.
Kripto paralar: %29'u en yüksek büyüme potansiyelinin kripto varlıklarda olduğunu düşünüyor.
Özel sermaye (Private Equity): %25'i bu alanı öne çıkarıyor.
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Enflasyon ve belirsizlik yatırım tercihini değiştiriyor
Araştırma, yüksek enflasyon, jeopolitik riskler ve piyasalardaki dalgalanmaların yatırımcıları daha fazla çeşitlendirilmiş portföylere yönelttiğini ortaya koydu.
Özellikle altın, güvenli liman özelliği nedeniyle öne çıkarken, gayrimenkul düzenli kira geliri ve uzun vadeli değer artışı beklentisiyle ilgi görüyor. Kripto paralar ise yüksek riskine rağmen genç yatırımcılar tarafından önemli bir büyüme alanı olarak değerlendiriliyor.
Genç yatırımcıların bakışı değişiyor
Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de genç yatırımcıların geleneksel yatırım anlayışına mesafeli yaklaşımı oldu. Katılımcıların yüzde 72'sinden fazlası artık hisse senedi ve tahvil yatırımıyla ortalamanın üzerinde getiri elde etmenin mümkün olmadığı görüşünü paylaştı.
Bu tablo, özellikle genç ve varlıklı yatırımcıların portföylerini daha fazla çeşitlendirmeye yöneldiğini ve alternatif varlıkların küresel yatırım stratejilerinde giderek daha fazla ağırlık kazandığını gösteriyor.