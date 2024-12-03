Yeni taklit ve tağşiş listesi açıklandı! Baharatlar boyalı, çikolatalar ilaçlı çıktı

Bakanlığın 02.12.2024 tarihli son taklit ve tağşiş listesi ile yeni sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesi yayımlandı. Listede bu defa pul biber ve sumakları boyayıp halka satan işletmeler yer aldı. Üstelik bu baharatlar gıda da kullanımı yasaklanan boyalarla boyanmıştı.

İşletmeler kırmızı renkli baharatları boyayarak daha taze, canlı ve güzel olduğu algısı ile vatandaşı kandırmaya çalıştı. Normalde doğal pul biberin görüntüsü daha açık renkli ve alacalı olurken, boyalı pul biberlerin rengi koyu kırmızı olarak görülüyor.

Öte yandan daha önce listelerde yine ginseng içerikli ürünleri ile yer alan firma, bir kez daha sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesinde yine aynı ürünlerle görüldü. Firmanın içecek ve çikolatalarında ilaç etken maddesi tespit edildi.

Doğu Asya dağlarında yetişen ginseng ise aslında lifli bir bitki kökü. Hafızayı güçlendirme, beyin fonksiyonlarını düzenleme ve enerji verme gibi özellikleri olan ginseng, dolandırıcılar tarafından da sıklıkla ürün isimlerinde kullanılıyor. Ama bakanlık listelerinde görüldüğü üzere dolandırıcılar son derece pahalı olan bitki yerine ürünlerinde enerji veren ilaçlar kullanıyor.