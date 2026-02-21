Yerli boji üretimiyle dışa bağımlılık azalıyor

Demiryolu araçlarının en kritik parçalarından biri olan boji, trenlerin ray üzerinde güvenli ve dengeli şekilde hareket etmesini sağlayan ana mekanik sistem olarak öne çıkıyor. Bu sistem, hem yük trenlerinde hem de yolcu taşımacılığında kullanılan araçların performansı ve güvenliği açısından hayati önem taşıyor.