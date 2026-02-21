Yerli boji üretimiyle dışa bağımlılık azalıyor
TÜRASAŞ Sivas Boji Fabrikası, demiryolu araçlarının en kritik parçalarından biri olan bojileri yerli imkanlarla üreterek dışa bağımlılığı azaltıyor. Modern tesis, hem Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor hem de Avrupa pazarına açılıyor.
Türkiye’nin demiryolu sanayisinde yerli üretim kapasitesi her geçen gün güçleniyor. Sivas’ta faaliyet gösteren TÜRASAŞ Boji Fabrikası, yük ve yolcu trenlerinde kullanılan kritik bileşenleri yerli imkanlarla üreterek stratejik bir rol üstleniyor. Bu yatırım, Türkiye’nin demiryolu teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı ve küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.
TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, 1939 yılında demiryolu araçlarının bakım, onarım ve üretimi amacıyla kuruldu. Kuruluşundan bu yana Türkiye’nin raylı sistem sanayisinin temel taşlarından biri haline gelen tesis, vagon üretimi ve yedek parça imalatı alanında önemli bir birikim oluşturdu. Bugün ise boji üretimiyle bu rolünü daha da güçlendiriyor.
Demiryolu araçlarının en kritik parçalarından biri olan boji, trenlerin ray üzerinde güvenli ve dengeli şekilde hareket etmesini sağlayan ana mekanik sistem olarak öne çıkıyor. Bu sistem, hem yük trenlerinde hem de yolcu taşımacılığında kullanılan araçların performansı ve güvenliği açısından hayati önem taşıyor.
TÜRASAŞ bünyesinde kurulan Boji Fabrikası, modern altyapısı ve yüksek üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Toplam 10 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren tesis, Avrupa standartlarına uygun üretim gerçekleştirerek uluslararası kalite seviyesini yakalamış durumda.
Tesiste yük vagonları, yolcu trenleri ve diğer raylı sistem araçları için gerekli olan farklı tipte boji sistemleri tamamen yerli imkanlarla üretiliyor. Bu sayede Türkiye’nin demiryolu ekipmanlarında dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltılırken, yerli üretim oranı da sürekli artıyor.
Yerli üretim sayesinde yalnızca ithalatın azaltılması değil, aynı zamanda teknolojik bilgi birikiminin Türkiye’de geliştirilmesi de hedefleniyor. Bu durum, demiryolu sanayisinin sürdürülebilir büyümesi ve teknolojik bağımsızlığı açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Boji Fabrikası, yalnızca üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda ekonomik katkısıyla da öne çıkıyor. Tesis, Sivas’ta istihdamı desteklerken, bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin raylı sistem üretim ekosisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.
Tesiste üretilen boji ve vagon sistemlerinin Avrupa ülkelerine pazarlanması, Türkiye’nin uluslararası demiryolu pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Bu ihracat faaliyetleri, yerli üretimin küresel pazarlarda rekabet edebilecek seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor.
Uzmanlara göre TÜRASAŞ Boji Fabrikası, Türkiye’nin demiryolu sanayisinde yerli ve milli üretim hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynuyor. Modern üretim altyapısı ve artan kapasitesi sayesinde Türkiye’nin hem iç pazar ihtiyaçlarını karşılaması hem de uluslararası pazarda daha güçlü bir oyuncu haline gelmesi hedefleniyor.