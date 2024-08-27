Yeşil pasaport uygulaması genişletilecek mi? Bakan Bolat’tan 'son dakika' açıklaması Son dakika haberi... Son yıllarda yaşanan vize sorunları nedeniyle yeşil pasaport isteyen meslek grubu sayısı giderek artıyor. Milletvekilleri Meclis'e önerge üstüne önerge veriyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dönemde yeşil pasaportun kapsamının genişletileceği iddialarına yönelik açıklama yaptı. Bakan Bolat "Uygulamayı genişletmiyoruz" diyerek yeşil pasaport tartışmalarına son noktayı koydu. Bakan Bolat, ''Yeşil pasaporta olan güveni sarsamayız'' dedi.

Yeşil pasaport, resmi adıyla ‘hususi damgalı pasaport’ genel olarak bazı kamu görevlilerine ve eski bürokratlara veriliyor. Ancak son dönemde yaşanan vize sıkıntısı nedeniyle pek çok meslek grubu yeşil pasaport talebinde bulunuyor. Konuya ilişkin Meclis’e verilen kanun teklifi sayısı ise 19’a yükseldi. 1 | 8

Yeşil pasaport isteyen meslek grupları ise şöyle: Eczacılar, gazeteciler, TIR şoförleri, belde belediye başkanları, serbest muhasebeciler, hakim ve savcılar, engelli memurlar, bekçiler, muhtarlar, gardiyanlar, özel sektör çalışanı doktorlar, tiyatro sanatçıları, öğretim üyeleri, TBMM danışmanları ile sendika yöneticileri. 2 | 8

ATSO Başkanı dile getirdi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve ATSO heyeti, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret ederek, toplu işyerleri projesi için destek istedi. 3 | 8