Yevmiyesi 3 bin lira! Şartlar zor, risk yüksek!
Çam fıstığında (künar) hasat sezonu sürerken, üreticiler hayli zor ve riskli şartlarda çalışıyor. İşçiler ekmek parası için metrelerce yükseklikteki çam ağaçlarına demir merdivenlerle tırmanarak kozalakları düşürüyor. İşçilerin yevmiyeleri 2 bin 500 lira ila 3 bin lira.
Aydın’ın Koçarlı ilçesi başta olmak üzere kent genelinde yaygın üretilen çam fıstığında hasat sezonu sürüyor.
Üreticiler metrelerece yükseklikte ağaçlara tırmanarak kozalakları özel yöntemlerle düşürüyor. Kozalaklar daha sonra fabrikalarda kırılıp içi çıkarıldıktan sonra ayıklanıyor.
Yaklaşık 100 kilogram kozalaktan ortalama 2 kilogram künar elde edilirken, uzun işlemlerden geçirildikten sonra ihraç ürünü haline gelen künar kıymete biniyor.
İHA’ya konuşan Aydın Sökeli üretici Akın Arıcı, pandemiden bu yana fiyatların yüz güldürmediğini söyleyerek “İç künarın kilo fiyatı bin 500 TL civarında, kabuklu çam fıstığının kilosu 300-350 TL bandında, direk kozalak olarak satarsak da 25-30 TL civarında” dedi.
Arıcı, “Genç nesil maalesef bu işi yapmak istemiyor. Bu işle uğraşanlar da severek yapmıyor, mecbur olduğu için yapıyor” ifadelerini kullandı.
Yaptıkları işin çok tehlikeli olduğunu ve ağaçtan düşüp hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlatan Akın Arıcı, "Bu işi yapana 2 bin 500-3 bin TL arası yevmiye veriyorlar. Düşen, sakat kalan, hatta ölen bile oluyor. Sonuçta her gün trafik kazası oluyor orada da insanlar ölüyor ama insanlar araba kullanmaktan vazgeçmiyorlar. Bu da öyle bişey, başına her şey gelebilir ama bu işi yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.