Yılın en yaratıcı tasarımları belli oldu Her yıl düzenlenen FESPA Ödülleri, dünya çapındaki şirketler tarafından üretilen en iyi çalışmaları bir araya getirdi. Dünyanın en büyük baskı sistemleri fuarı olarak tasarım dünyasındaki yeniliklere ev sahipliği yapan Global Baskı Federasyonu FESPA, yılın en iyi ambalaj uygulamalarını açıkladı. FESPA'ya göre, yılın en yaratıcısı tasarımları şöyle:

ABİLİTY DİSEÑO GRAFİCO İspanya'dan Ability Diseño Grafico’nun konserve deniz ürünleri markası Dani için tasarladığı bu teşhir, tasarımı Altın Ödül kazandı. 2 x 1.3m ölçülerindeki uygulama, Abiplex Honeycomb geri dönüştürülebilir malzeme kullanılarak Solid Edge, Areos CAD'de oluşturuldu. Parçayı basmak için bir HP 11000 kullanıldı. 1 | 5

IMAIKA Rus tekstil markası Imaika, klasik Geleceğe Dönüş filminden ilham alan bu tişört için "Baskılı Giysiler" kategorisinde Altın Ödül kazandı. 380 x 480mm ölçülerindeki su bazlı deşarj baskısı, camgöbeği, macenta, sarı ve siyah renklerde Magna deşarj beyazı ve Virus Wow şeffaf mürekkepleriyle basıldı. 2 | 5

VERMEULEN RECLAME Streatgasm 2000 Rallisi için yaratılan bu parça için "Araç Kaplama" kategorisinde ilk sırayı Vermeulen ve Vermeulen Reclame aldı. Toverland tema parkındaki bir Rollercoaster'dan ilham alan projede, 3M filmlerinin yanı sıra bir 3 boyutlu anka kuşu başı yer aldı. 3 | 5