Yılın son ayında yatırımlar hız kazandı
2020 yılının son ayına girilirken dünyadan şirket evlilikleri ve satın alma haberleri art arda gelmeye başladı.
Şirket içi iletişim platformu Slack'in, 27,7 milyar dolar karşılığında Amerikan yazılım şirketi Salesforce'a satılacağı açıklandı.
1 | 9
Sosyal medya platformu Facebook, müşteri ilişkileri yönetimi startup'ı olan Kustomer'ı satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın 1 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
2 | 9
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poors (S&P), IHS Markit'i 44 milyar dolarlık anlaşma ile satın alacağını duyurdu.
3 | 9
Fransız telekomünikasyon grubu Orange , Orange Belgium'da halihazırda sahip olmadığı hisseler için, yaklaşık 620 milyon euro (751 milyon dolar) değerinde bir teklif vermeyi planladığını açıkladı.
4 | 9