Yılın son ayında yatırımlar hız kazandı

Sosyal medya platformu Facebook, müşteri ilişkileri yönetimi startup'ı olan Kustomer'ı satın aldığını duyurdu. Anlaşmanın 1 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poors (S&P), IHS Markit'i 44 milyar dolarlık anlaşma ile satın alacağını duyurdu.

Fransız telekomünikasyon grubu Orange , Orange Belgium'da halihazırda sahip olmadığı hisseler için, yaklaşık 620 milyon euro (751 milyon dolar) değerinde bir teklif vermeyi planladığını açıkladı.