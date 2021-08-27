Yıllardır boş kalan milyarlık yapılar Milyar liralık değerleri ile bir dönem inşaat sektörünün sembolü olan binalar çürüyor. İşte büyük tanıtımla inşa edilen ve kaderine terk edilen yapılar... Leyla İlhan'ın haberi...

İnşaat maliyetlerinin giderek yükseldiği ve bu alanda yatırım yapmanın el yaktığı bir dönemde, büyük reklam kampanyaları ile tanıtılarak inşa edilen milyarlık yapılar kaderine terk edildi. 1 | 17

Yatırım değeri 50 milyon lira ile 3,1 milyar lira arasında değişen ve bir dönem inşaat sektörünün sembolü olan binalar çeşitli nedenle kullanıma alınamadığı için çürüyor. 2 | 17

Denge Değerleme uzmanlarının yaptığı çalışmaya göre, İstanbul’da 11 büyük yapı yıllardır boş duruyor. Aralarında Zincirlikuyu’daki Tat Tower, Bayrampaşa’daki Ora Alışveriş Merkezi gibi yapıların yanı sıra konut siteleri, oteller ile sanayi sitelerinin yer aldığı yapıların kimileri 20 yıldır boş duruyor. 3 | 17