Yıllık izin kullananlar dikkat! Hesap değişti, daha fazla kullanacaksınız
Yargıtay'ın emsal kararına göre, yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Hafta tatiline denk gelen günlerin yıllık izinden düşülemeyeceğini belirten kararda, işverenlerin mevcut uygulamalarını gözden geçirmesine neden olacak.
Çalışanların yıllık izin uygulamalarına ilişkin önemli bir tartışma, Yargıtay'ın verdiği emsal nitelikteki kararla netlik kazandı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken, yıllık izin hesaplamalarında hafta tatili günlerinin nasıl değerlendirileceği konusunda yeni hesaplama ortaya çıktı.
Hafta tatili izin süresinden düşülemeyecek
Karara konu olan olayda, bir işçinin toplam 28 günlük yıllık ücretli izin hakkı bulunduğu belirlendi. İşveren ise işçinin iki ayrı dönemde toplam 28 gün izin kullandığını gösteren belgeleri mahkemeye sundu. Ancak Yargıtay incelemesinde, izin süreleri içerisinde toplam 4 hafta tatili gününün yer aldığını tespit etti.
Yüksek Mahkeme, söz konusu 4 günün yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmetti. Bu nedenle işçinin fiilen 28 gün değil, 24 gün izin kullandığı ve 4 günlük izin hakkının daha bulunduğu sonucuna varıldı.
Kararda ayrıca, ilgili işyerinde haftada 6 gün çalışma sistemi uygulandığı için her hafta için 1 gün hafta tatili esas alınarak hesaplama yapıldığı belirtildi.
Hafta tatili ve hafta tatili yıllık izinden sayılmadı
Yargıtay, yıllık izin ücretinin talep edilebilmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olması gerektiğine de dikkat çekti.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca, yıllık ücretli izin süresine denk gelen ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günleri yıllık izin süresinden sayılmıyor.
Kararda öne çıkan bir diğer husus ise işçinin yıllık izinlerini kullandığını ispat yükünün işverende olduğunun vurgulanması oldu. Buna göre işverenlerin, çalışanların izin kullandığını yazılı belge ve kayıtlarla ortaya koyması gerekiyor.