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Yıllık izin kullananlar dikkat! Hesap değişti, daha fazla kullanacaksınız

Yargıtay'ın emsal kararına göre, yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında yeni bir dönemin kapısını araladı. Hafta tatiline denk gelen günlerin yıllık izinden düşülemeyeceğini belirten kararda, işverenlerin mevcut uygulamalarını gözden geçirmesine neden olacak.

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Yıllık izin kullananlar dikkat! Hesap değişti, daha fazla kullanacaksınız - Resim: 1

Çalışanların yıllık izin uygulamalarına ilişkin önemli bir tartışma, Yargıtay'ın verdiği emsal nitelikteki kararla netlik kazandı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken, yıllık izin hesaplamalarında hafta tatili günlerinin nasıl değerlendirileceği konusunda yeni hesaplama ortaya çıktı.

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Yıllık izin kullananlar dikkat! Hesap değişti, daha fazla kullanacaksınız - Resim: 2

Hafta tatili izin süresinden düşülemeyecek

Karara konu olan olayda, bir işçinin toplam 28 günlük yıllık ücretli izin hakkı bulunduğu belirlendi. İşveren ise işçinin iki ayrı dönemde toplam 28 gün izin kullandığını gösteren belgeleri mahkemeye sundu. Ancak Yargıtay incelemesinde, izin süreleri içerisinde toplam 4 hafta tatili gününün yer aldığını tespit etti.

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Yıllık izin kullananlar dikkat! Hesap değişti, daha fazla kullanacaksınız - Resim: 3

Yüksek Mahkeme, söz konusu 4 günün yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmetti. Bu nedenle işçinin fiilen 28 gün değil, 24 gün izin kullandığı ve 4 günlük izin hakkının daha bulunduğu sonucuna varıldı.

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Yıllık izin kullananlar dikkat! Hesap değişti, daha fazla kullanacaksınız - Resim: 4

Kararda ayrıca, ilgili işyerinde haftada 6 gün çalışma sistemi uygulandığı için her hafta için 1 gün hafta tatili esas alınarak hesaplama yapıldığı belirtildi.

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Yıllık izin kullananlar dikkat! Hesap değişti, daha fazla kullanacaksınız - Resim: 5

Hafta tatili ve hafta tatili yıllık izinden sayılmadı

Yargıtay, yıllık izin ücretinin talep edilebilmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olması gerektiğine de dikkat çekti.

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Yıllık izin kullananlar dikkat! Hesap değişti, daha fazla kullanacaksınız - Resim: 6

4857 sayılı İş Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca, yıllık ücretli izin süresine denk gelen ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili günleri yıllık izin süresinden sayılmıyor.

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Yıllık izin kullananlar dikkat! Hesap değişti, daha fazla kullanacaksınız - Resim: 7

Kararda öne çıkan bir diğer husus ise işçinin yıllık izinlerini kullandığını ispat yükünün işverende olduğunun vurgulanması oldu. Buna göre işverenlerin, çalışanların izin kullandığını yazılı belge ve kayıtlarla ortaya koyması gerekiyor.

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