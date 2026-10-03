Yola hobi diyerek çıktı: 20 yıldır Avrupa'ya gönderiyor

75 yaşında olmasına rağmen üretime devam eden Kurtçu, "Bizde sahte ya da şekerli fazla bal olmaz, Allah ne verdiyse onu alırız. Eşim bana her zaman, 'İnsanlar hastasına şifa olsun diye senden bal alıyor, bunu helal ye' der. Allah bize az versin ama helal versin. 75 yaşına geldim, dürüstlükten vazgeçmem." ifadelerini kullandı.