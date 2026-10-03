Yola hobi diyerek çıktı: 20 yıldır Avrupa'ya gönderiyor
Bursa’da 50 yıl önce hobi olarak arıcılığa başlayan 75 yaşındaki emekli başgardiyan Hayrettin Kurtçu, bugün 160 kovanda üretim yapıyor. Yılda 1 tona yakın doğal bal elde eden Kurtçu’nun ürünleri İngiltere ve Avusturya’ya ulaşıyor.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki emekli başgardiyan Hayrettin Kurtçu, yaklaşık 50 yıl önce hobi olarak başladığı arıcılığı bugün 160 kovanla sürdürüyor. Yılda 1 tona yakın doğal bal üreten Kurtçu, ürünlerini yaklaşık 20 yıldır İngiltere ve Avusturya'ya da gönderiyor.
Karaoğlan Mahallesi'nde yaşayan Kurtçu'nun arıcılık serüveni, Karacabey'den aldığı 25 kovanla başladı. Cezaevinde başgardiyan olarak görev yaptığı yıllarda mesleği ile arıcılığı birlikte yürüten Kurtçu, mesaisinin ardından ve hafta sonlarında kovanlarıyla ilgilendi.
Yıllık iznini de arıcılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı mayıs ayında kullanan Kurtçu, zaman içinde kovan sayısını artırarak üretimi büyüttü. Emekliliğinin ardından arıcılığa daha fazla zaman ayıran Kurtçu, bugün eşiyle birlikte 160 kovanda üretim yapıyor.
Yılda 1 tona yakın bal üretiyor
Karaçalı, kekik ve dağ fesleğeninden elde edilen ballardan yılda yaklaşık 800 kilogram ile 1 ton arasında üretim yapan Kurtçu, ürünlerinin bir bölümünü yurt dışına ulaştırıyor.
İngiltere'ye tanıdıkları aracılığıyla bal gönderdiğini belirten Kurtçu, Avusturya'daki bir müşterisinin ise yaklaşık 20 yıldır her yıl kendisinden 80 ila 120 kilogram arasında petek bal aldığını söyledi.
Yurt dışına götürülen balların laboratuvarlarda analiz edildiğini anlatan Kurtçu, ürünlerin katkısız ve doğal olduğunun belirlenmesinin ardından talebin yıllardır devam ettiğini ifade etti.
Mahallede arıcılığın öncüsü oldu
Karaoğlan Mahallesi'nde arıcılığa başlayan ilk isim olduğunu belirten Kurtçu, kendisinin ardından 6-7 kişinin daha üretime yöneldiğini söyledi. Yarım asra yaklaşan tecrübesini diğer arıcılarla paylaşan Kurtçu, bölgedeki üreticilere de rehberlik ediyor.
Arıcılıkta doğal üretimden taviz vermediklerini vurgulayan Kurtçu, eşiyle birlikte en büyük önceliklerinin katkısız ve güvenilir bal üretmek olduğunu dile getirdi.
75 yaşında olmasına rağmen üretime devam eden Kurtçu, "Bizde sahte ya da şekerli fazla bal olmaz, Allah ne verdiyse onu alırız. Eşim bana her zaman, 'İnsanlar hastasına şifa olsun diye senden bal alıyor, bunu helal ye' der. Allah bize az versin ama helal versin. 75 yaşına geldim, dürüstlükten vazgeçmem." ifadelerini kullandı.