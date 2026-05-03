Yön tekrar yukarı döndü! Bitcoin 80 bin dolara mı gidiyor?
Bitcoin, hafta başındaki jeopolitik gerilimlerle 75.500 dolara kadar geriledikten sonra toparlanarak 78 bin doların üzerinde dengelenmeye çalışıyor. S&P 500'deki tarihi zirve ve ABD'de "Clarity Act" düzenlemesi piyasa algısını desteklerken, spot ETF'lere gelen güçlü para girişleri yükselişi besliyor. Ancak ABD Merkez Bankası (Fed) belirsizliği ve Brezilya'dan gelen kısıtlayıcı adımlar riskleri canlı tutuyor. Piyasada gözler 80 bin dolar eşiğine çevrilmiş durumda.
Kripto para piyasalarının öncüsü Bitcoin, hafta sonuna kritik seviyelere yakın bir seyirle girerken, fiyatlamalarda kurumsal talep ve düzenleyici gelişmeler etkili oluyor.
Hafta başında Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gerilimlerle 75.500 dolara kadar gerileyen Bitcoin, toparlanma eğilimi göstererek TSİ 13.30 itibarıyla 78.400 dolar civarında işlem görüyor.
Bu yükselişin, ABD borsalarındaki güçlü görünümle paralel ilerlediği dikkat çekiyor. Nitekim S&P 500 endeksi cuma günü tarihi zirvesini yeniledi.
ABD Senatosu'nda yayımlanan "Clarity Act" uzlaşı metni de piyasa algısını destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.
Söz konusu düzenleme, stabilcoin ihraççılarına yönelik daha net bir çerçeve oluştururken, yalnızca rezervlerden elde edilen getirileri sınırlandırıyor ve ağ katılımına dayalı teşvik modellerini koruma altına alıyor.
Kurumsal girişler fiyatları destekliyor
Küresel kripto piyasalarında kurumsal yatırımcı ilgisi de güçlü seyrini sürdürüyor. 1 Mayıs'ta spot Bitcoin ETF'lerine toplam 629,8 milyon dolarlık giriş gerçekleşirken, bunun 284,4 milyon dolarlık kısmı tek bir büyük ABD fonundan geldi.
Artan kurumsal ağırlığın, piyasadaki satış baskısını dengelediği değerlendirilirken, bazı analistler küresel ekonomik belirsizlikler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika yönüne ilişkin netlik eksikliğinin kısa vadeli yükselişleri sınırlayabileceğine işaret ediyor.
Brezilya'dan kısıtlayıcı adım
Düzenleyici cephede ise farklı yönelimler öne çıkıyor. ABD tarafında daha net bir çerçeve oluşurken, Brezilya Merkez Bankası daha sıkı önlemler devreye aldı.
Yayımlanan BCB No. 561 sayılı düzenleme kapsamında, elektronik döviz sağlayıcılarının yurt dışı para transferlerinde Bitcoin ve stabilcoin kullanımına 1 Ekim itibarıyla yasak getirildi. Bireysel yatırımcılar için alım-satım ve elde tutma imkânı korunurken, söz konusu adım fintech şirketlerinin blockchain tabanlı ödeme altyapılarını sınırlandırıyor.
Bitcoin'in 80 bin dolar seviyesine yönelme çabası sürerken, piyasalar güçlü ETF girişleri ile Güney Amerika'daki düzenleyici baskılar ve yüksek faiz ortamı arasında denge arıyor. Yatırımcıların odağında ise yeni fon akışlarının mevcut riskleri dengeleyip dengeleyemeyeceği bulunuyor.
Altcoinlerde karışık görünüm
Altcoin piyasasında ise pazar günü farklı yönlü hareketler izlendi.
Ethereum yüzde 0,15 yükselerek 2.308,52 dolara çıkarken, XRP yüzde 0,08 artışla 1,3876 dolardan işlem gördü.
Solana yüzde 0,10 değer kaybederken, Cardano yüzde 0,2 geriledi.
Meme coinler tarafında ise Dogecoin yüzde 0,29 oranında yükseliş kaydetti.