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YouTube yayıncısı Burcu Atik vergi rekortmeni oldu

Doğa ve kamp videolarıyla tanınan Atik Ailesi’nden Burcu Atik, 2025 vergilendirme döneminde 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi tahakkukuyla Bolu’nun vergi rekortmeni oldu. Atik, listenin ilk sırasında üst üste ikinci kez yer aldı.

Mutluhan Yıldız
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YouTube yayıncısı Burcu Atik vergi rekortmeni oldu - Resim: 1

Sosyal medyada “Atik Ailesi” adıyla paylaşılan doğa ve kamp videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Burcu Atik, Bolu’da açıklanan gelir vergisi listesinde bir kez daha zirveye çıktı. 

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YouTube yayıncısı Burcu Atik vergi rekortmeni oldu - Resim: 2

2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesinin ardından Bolu genelindeki ilk 50 mükellef açıklandı.

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YouTube yayıncısı Burcu Atik vergi rekortmeni oldu - Resim: 3

Listenin ilk sırasında Burcu Atik yer aldı. Sosyal medyada “Atik Ailesi” ismiyle doğa ve kamp videoları üreten aileye 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi tahakkuk etti.

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YouTube yayıncısı Burcu Atik vergi rekortmeni oldu - Resim: 4

Burcu Atik, bir önceki yıl da Bolu’nun vergi rekortmeni olmuştu. Böylece Atik, üst üste ikinci kez listenin ilk sırasında yer aldı.

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YouTube yayıncısı Burcu Atik vergi rekortmeni oldu - Resim: 5

Özgür Atik, Burcu Atik ve kızları Nehir’den oluşan aile, kendi anlatımlarına göre önce hafta sonları doğaya çıkıp kamp yapmaya başladı. 

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YouTube yayıncısı Burcu Atik vergi rekortmeni oldu - Resim: 6

2018’den itibaren YouTube’da düzenli kamp videoları yayımladılar.

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YouTube yayıncısı Burcu Atik vergi rekortmeni oldu - Resim: 7

Kış kampları, karavan, çadır kurulumu, kamp yemekleri ve doğada günlük yaşam gibi içerikler üretiyorlar. 

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YouTube yayıncısı Burcu Atik vergi rekortmeni oldu - Resim: 8

Burcu Atik ağırlıklı olarak çekim, kurgu ve ekipman tarafıyla; Özgür Atik ise kampın fiziksel işleriyle ilgileniyor.

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YouTube yayıncısı Burcu Atik vergi rekortmeni oldu - Resim: 9

Asıl dikkat çekici tarafları, bu oldukça niş içeriğin milyonlarca kişiye ulaşması ve ciddi bir ekonomik faaliyete dönüşmesi.

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YouTube yayıncısı Burcu Atik vergi rekortmeni oldu - Resim: 10

Üstelik izleyicileri yalnızca Türkiye’den değil; kanalın yurt dışında da önemli bir kitlesi bulunuyor.

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YouTube yayıncısı Burcu Atik vergi rekortmeni oldu - Resim: 11

Bir dönem hobi olarak kamp yapan ve bunu YouTube’a taşıyan bir aile, bugün Bolu’nun gelir vergisi listesinin zirvesine çıkacak büyüklükte bir dijital içerik işine dönüşmüş durumda.

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