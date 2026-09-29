YouTube yayıncısı Burcu Atik vergi rekortmeni oldu
Doğa ve kamp videolarıyla tanınan Atik Ailesi’nden Burcu Atik, 2025 vergilendirme döneminde 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi tahakkukuyla Bolu’nun vergi rekortmeni oldu. Atik, listenin ilk sırasında üst üste ikinci kez yer aldı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Sosyal medyada “Atik Ailesi” adıyla paylaşılan doğa ve kamp videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Burcu Atik, Bolu’da açıklanan gelir vergisi listesinde bir kez daha zirveye çıktı.
2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesinin ardından Bolu genelindeki ilk 50 mükellef açıklandı.
Listenin ilk sırasında Burcu Atik yer aldı. Sosyal medyada “Atik Ailesi” ismiyle doğa ve kamp videoları üreten aileye 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi tahakkuk etti.
Burcu Atik, bir önceki yıl da Bolu’nun vergi rekortmeni olmuştu. Böylece Atik, üst üste ikinci kez listenin ilk sırasında yer aldı.
Özgür Atik, Burcu Atik ve kızları Nehir’den oluşan aile, kendi anlatımlarına göre önce hafta sonları doğaya çıkıp kamp yapmaya başladı.
2018’den itibaren YouTube’da düzenli kamp videoları yayımladılar.
Kış kampları, karavan, çadır kurulumu, kamp yemekleri ve doğada günlük yaşam gibi içerikler üretiyorlar.
Burcu Atik ağırlıklı olarak çekim, kurgu ve ekipman tarafıyla; Özgür Atik ise kampın fiziksel işleriyle ilgileniyor.
Asıl dikkat çekici tarafları, bu oldukça niş içeriğin milyonlarca kişiye ulaşması ve ciddi bir ekonomik faaliyete dönüşmesi.
Üstelik izleyicileri yalnızca Türkiye’den değil; kanalın yurt dışında da önemli bir kitlesi bulunuyor.
Bir dönem hobi olarak kamp yapan ve bunu YouTube’a taşıyan bir aile, bugün Bolu’nun gelir vergisi listesinin zirvesine çıkacak büyüklükte bir dijital içerik işine dönüşmüş durumda.