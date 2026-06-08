Yuan dolara direniyor! Piyasalar Çin’in ticaret verilerine kilitlendi
Çin yuanı, pazartesi günü ABD doları karşısında hafif yükselerek değer kazandı. Yuan, bu hafta ilerleyen günlerde açıklanacak kritik ticaret ve enflasyon verileri öncesinde, doların diğer büyük para birimleri karşısında yaklaşık iki ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretmesine rağmen güçlü duruşunu korudu.
Yuan, gün içinde daha önce 22 Mayıs'tan bu yana en zayıf seviyesi olan 6,79'a kadar gerilemesinin ardından, son işlemlerde dolar karşısında yüzde 0,06 değer kazanarak 6,7837 seviyesinde işlem gördü.
ABD dolarındaki küresel güçlenmeye rağmen Çin yuanı haftaya istikrarlı bir görünümle başladı. Yatırımcılar şimdi Çin’den gelecek dış ticaret verilerine odaklanırken, açıklanacak rakamların hem yuanın yönü hem de küresel piyasaların risk iştahı üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında hareketlilik sürerken, yatırımcıların odağında Çin ekonomisinden gelecek yeni veriler yer aldı. Son dönemde güç kazanan ABD dolarına rağmen Çin yuanı önemli bir değer kaybı yaşamadan dengeli seyrini korudu.
Analistler, piyasalarda oluşan bu görünümün yatırımcıların Çin ekonomisine ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmesinden kaynaklandığını belirtiyor. Özellikle ihracat ve ithalat performansını gösterecek dış ticaret verilerinin, dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki toparlanmanın gücü hakkında önemli ipuçları vermesi bekleniyor.
Küresel piyasalarda ABD dolarına yönelik talep sürerken, birçok gelişmekte olan ülke para birimi baskı altında kalmaya devam ediyor. Buna karşın Çin yuanı son aylarda elde ettiği kazanımların önemli bölümünü korumayı başardı.
Yuanın bu performansında, Çin Merkez Bankası’nın istikrar odaklı yaklaşımı ve yatırımcıların Çin varlıklarına yönelik ilgisinin etkili olduğu değerlendiriliyor. Son verilere göre Çin para birimi son bir yılda dolar karşısında kayda değer ölçüde güçlenmiş durumda.
Çin’in açıklayacağı dış ticaret rakamları yalnızca ülke ekonomisi için değil, küresel büyüme beklentileri açısından da yakından takip ediliyor. Güçlü ihracat verileri, Çin ekonomisinin dış talep kaynaklı büyümesini sürdürdüğüne işaret edebilir.
Öte yandan zayıf rakamlar, küresel ticaret görünümüne ilişkin soru işaretlerini artırabilir. Bu nedenle döviz piyasalarının yanı sıra emtia, hisse senedi ve tahvil piyasaları da verilerin sonuçlarını dikkatle izleyecek.
Analistlere göre Çin’in dış ticaret fazlasını koruması durumunda yuan üzerindeki destekleyici etki devam edebilir. Özellikle ihracat gelirlerinin dövize olan talebi dengelemesi ve ülkeye yabancı para girişini artırması bekleniyor.
Son dönemde Çinli ihracatçıların döviz bozdurma işlemlerini hızlandırdığına yönelik işaretler de yuanın güçlü kalmasına katkı sağlayan faktörler arasında gösteriliyor.
Yatırımcılar, Çin’den gelecek verilerin ardından hem yuanın kısa vadeli yönünü hem de Çin ekonomisinin küresel büyüme üzerindeki etkisini yeniden değerlendirecek. Beklentilerin üzerinde gelecek rakamlar risk iştahını destekleyebilirken, zayıf sonuçlar güvenli liman talebini artırabilir.
Bu nedenle haftanın en önemli ekonomik gelişmeleri arasında gösterilen Çin dış ticaret verileri, yalnızca Asya piyasalarının değil küresel finans çevrelerinin de yakın takibinde bulunuyor.