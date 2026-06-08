Yuan dolara direniyor! Piyasalar Çin’in ticaret verilerine kilitlendi

ABD dolarındaki küresel güçlenmeye rağmen Çin yuanı haftaya istikrarlı bir görünümle başladı. Yatırımcılar şimdi Çin’den gelecek dış ticaret verilerine odaklanırken, açıklanacak rakamların hem yuanın yönü hem de küresel piyasaların risk iştahı üzerinde belirleyici olması bekleniyor.