Yüksek artış potansiyeline sahip 10 hisse İş Yatırım, Borsa İstanbul'da orta uzun vadede yüksek getiri sağlayabilecek hisseleri seçti. İşte en yüksek artış potansiyeline sahip 10 hisse...

Borsa İstanbul'un devlerinin pandemi sürecinde perfomansları finansallarına olumlu yansırken, şirketlerin değerleme çarpanları, hem tarihsel ortalamaların hem de uluslararası rakiplerinin altında kaldı. İş Yatırım, çarpan seviyelerinin orta uzun vadede ortalamalara yaklaşması durumunda 10 hissede yüksek artış potansiyeli olabileceğini açıkladı. 1 | 14

İş Yatırım'dan yapılan açıklamada, hisselerin fiyat/kazanç ve firma değeri/FAVÖK ortalamaları ve uluslararası benzerlerine göre fazla iskonto ile işlem gördüğü belirtildi. 2 | 14

İşte yüksek artış potansiteli sahip 10 hisse... 3 | 14