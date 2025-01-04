Yüksek faiz oranları için 'son fırsatlar': Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin getirisi..
MEVDUAT FAİZ ORANLARINDA SON DURUM! Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Merkez Bankası’nın 22 ay sonra yaptığı ilk faiz indirimi, bankacılık sektöründe hareketliliğe neden oldu. Mevduat faiz oranları düşüş sinyalleri verirken, uzmanlara göre yüzde 50'nin üzerindeki oranlar için son günler yaşanıyor. Peki mevduat faizlerindeki son durum ne? Hangi banka ne kadar mevduat faizi oranı sunuyor? İşte banka banka Ocak ayının ilk haftasında güncel mevduat faizi oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. 22 aylık sıkı para politikasının ardından gelen "gevşeme süreci" başlangıcı olarak değerlendirilen indirimin ardından bankaların mevduat faizi oranlarında da aşağı yönlü bir hareketlilik başladı.
Bankacılık sektöründeki uzmanlar, mevduat faizlerinin kısa vadede yüzde 50’nin üzerinde seyreden oranlar için son günler olduğunu belirtiyor. Özellikle yeni yıl ile birlikte bilanço düzenlemeleri yapılması ve mevduat faiz oranlarında daha belirgin bir düşüş olması bekleniyor.
Bankalar, Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrasında önümüzdeki projeksiyonlarını güncellemeye başladı. Bu süreçte, TCMB’nin gevşeme döngüsüne devam edeceği beklentisi, mevduat faizlerinde daha fazla düşüş olabileceğine işaret ediyor.
Uzmanlar, faiz indirimi kararının bankacılık sektöründeki kısa vadeli yansımalarının, uzun vadeli mevduatlarda daha düşük faiz oranlarıyla kendini göstereceğini ifade ediyor. Öte yandan, ekonomik aktivitenin canlanması ve kredi faiz oranlarının da bu gevşeme sürecinden etkilenmesi bekleniyor.