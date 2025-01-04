Yüksek faiz oranları için 'son fırsatlar': Mevduat faizlerinde son durum! 1 milyon TL'nin getirisi..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz hafta politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. 22 aylık sıkı para politikasının ardından gelen "gevşeme süreci" başlangıcı olarak değerlendirilen indirimin ardından bankaların mevduat faizi oranlarında da aşağı yönlü bir hareketlilik başladı. 1 | 21

Bankacılık sektöründeki uzmanlar, mevduat faizlerinin kısa vadede yüzde 50’nin üzerinde seyreden oranlar için son günler olduğunu belirtiyor. Özellikle yeni yıl ile birlikte bilanço düzenlemeleri yapılması ve mevduat faiz oranlarında daha belirgin bir düşüş olması bekleniyor. 2 | 21

Bankalar, Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrasında önümüzdeki projeksiyonlarını güncellemeye başladı. Bu süreçte, TCMB’nin gevşeme döngüsüne devam edeceği beklentisi, mevduat faizlerinde daha fazla düşüş olabileceğine işaret ediyor. 3 | 21