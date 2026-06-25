Yüksek faizli kredi sistemi dev zinciri vurdu! Subway şubeleri bir bir kapanıyor
ABD'nin en büyük Subway franchise işletmecilerinden MTF Enterprises, yüksek faizli kısa vadeli ticari krediler nedeniyle iflas korumasına başvurdu. Şirket ilk etapta altı şubesini kapatırken, önümüzdeki haftalarda yeni kapanmaların da yaşanabileceği belirtiliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'de faaliyet gösteren Subway'in büyük franchise işletmecilerinden MTF Enterprises LLC, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas korumasına başvurdu. Şirket, süreç kapsamında Maine ve Virginia eyaletlerinde bulunan altı Subway restoranını kapatma kararı aldı.
Yüksek faizli krediler krize sürükledi
Şirketin mali darboğaza girmesinde, "Merchant Cash Advance (MCA)" olarak bilinen ticari nakit avansı kredileri etkili oldu. Küçük işletmelere hızlı finansman sağlayan bu kredi modeli, yüzde 40'ın üzerine çıkabilen yıllık maliyetleri ve günlük ya da haftalık geri ödeme sistemi nedeniyle son dönemde sıkça eleştiriliyor.
MTF Enterprises'ın, Ekim 2025'te bu kredilerde temerrüde düştüğü, ardından da 21 Ocak 2026 tarihinde Chapter 11 kapsamında iflas koruması talebinde bulunduğu açıklandı.
Devreye eyalet yetkilileri girdi
Şirket yalnızca finansal sorunlarla değil, idari yaptırımlarla da karşı karşıya kaldı. Aralık 2025'te Maine eyaletindeki yedi Subway şubesi, eyalet kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle yetkililer tarafından kapatıldı. Bir başka şubenin de faaliyetini durdurmasıyla kapanan restoran sayısı sekize ulaştı.
Yeni kapanmalar gündemde
İflas mahkemesi, MTF Enterprises'a 19 Ağustos'a kadar ek kira sözleşmelerini feshetme izni verdi. Bu karar, şirketin önümüzdeki dönemde yeni Subway şubelerini de kapatabileceği yorumlarına neden oldu.
Mahkeme kayıtlarına göre şirketin varlıklarının 500 bin ila 1 milyon dolar, borçlarının ise 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor.
Borç sarmalı uyarısı
Finans uzmanları, ticari nakit avansı kredilerinin hızlı finansman sağlasa da yüksek maliyetleri nedeniyle işletmeleri ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya bırakabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre günlük tahsilat sistemi ve satış gelirlerinden otomatik kesinti yapılması, nakit akışı bozulan şirketleri iflas noktasına kadar sürükleyebiliyor.