Yüksek konut fiyatları vatandaşı bezdirdi: Çöküş talebi yükseldi
Konut fiyatlarındaki sert yükseliş Amerikalıları köşeye sıkıştırdı. Yeni ankete göre her üç kişiden biri piyasada çöküş beklerken, önemli bir kesim bunu açıkça talep ediyor.
ABD’de konut piyasasında yaşanan erişilebilirlik krizi, dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu. LendingTree’nin araştırmasına göre Amerikalıların yüzde 31’i konut piyasasında bir çöküş yaşanmasını isterken, yüzde 36’sı ise böyle bir senaryonun önümüzdeki yıl içinde gerçekleşebileceğini düşünüyor.
Özellikle gençler arasında beklenti daha da güçlü. Z kuşağının yüzde 59’u fiyatların düşeceği bir senaryoyu umut ediyor.
Konut fiyatlar cep yakıyor
Ankete göre vatandaşların en büyük sorunu yüksek konut fiyatları. Katılımcıların yüzde 45’i bunu birinci sıraya koyarken, yüksek emlak vergileri ve mortgage faizleri de öne çıkan diğer başlıklar oldu.
Öte yandan piyasanın kısa vadede rahatlaması beklenmiyor. Katılımcıların yüzde 55’i konut fiyatlarının artmaya devam edeceğini öngörürken, önemli bir kısmı artışın yüzde 10’u aşabileceğini düşünüyor.
"Kriz fırsat olur" görüşü yayılıyor
Bir kesim ise olası bir çöküşü fırsat olarak değerlendiriyor. Ankete katılanlara göre fiyatların düşmesi:
-İlk kez ev alacaklara kapı açabilir
-Emlak vergilerini aşağı çekebilir
-Piyasada uzun vadeli denge sağlayabilir
Ancak uzmanlar bu bakış açısına temkinli yaklaşıyor.
2008 krizi hatırlatması
Geçmişte yaşanan 2008 küresel konut krizi, milyonlarca kişinin evini kaybetmesine neden olmuştu. ABD’de 3,8 milyon konut haciz yoluyla el değiştirdi. Ayrıca krediye erişim zorlaşmış, finansal sistem ciddi şekilde sarsılmıştı.
Uzmanlar uyarıyor: Beklemek çözüm değil
Uzmanlara göre piyasanın çökmesini beklemek yerine alternatif yollar değerlendirilmeli. Daha uygun fiyatlı bölgelere yönelmek, tadilat gerektiren konutları tercih etmek ya da ortak alım modelleri öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.