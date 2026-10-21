Yükseliş bekleyenlere kritik sinyal: Gümüşte yönü bu seviyeler belirleyecek
Gümüşte haftalık zirvenin ardından gelen geri çekilme, gözleri kritik destek ve direnç seviyelerine çevirdi. Doların seyri ve Fed'e ilişkin faiz beklentileri fiyatları baskılarken, teknik göstergelerdeki dengelenme henüz güçlü bir toparlanmayı doğrulamıyor. Yükselişin kalıcılığı için önemli bir direncin aşılması gerekiyor. Aşağı yönde izlenen desteğin kırılması ise kayıpların derinleşmesine yol açabilir.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüşün ons fiyatı, çarşamba günü Asya işlemlerinde 57,50 doların altına indi. Önceki gün yaklaşık 58,60 dolarla haftanın zirvesini gören değerli metalde, dolardaki istikrarlı seyir ve Fed'in faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler baskı oluşturuyor.
Geri çekilmeye rağmen gümüş, yaklaşık bir haftadır işlem gördüğü fiyat aralığını koruyor. Fiyatın geçen çarşamba kaydedilen üç aylık dip seviyenin belirgin şekilde üzerinde kalması, düşüşün devamını bekleyen yatırımcıların temkinli yaklaşmasını gerektiriyor.
Dolar ve faiz beklentileri gümüşü baskılıyor
ABD doları, salı günü gerilediği yaklaşık üç haftalık dip seviyenin üzerinde tutunuyor. Enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon riskleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gidebileceği beklentisini gündemde tutuyor.
Jeopolitik belirsizliklerin güvenli liman olarak görülen dolara destek vermesi de gümüş üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında yer alıyor.
Teknik göstergelerde dengelenme işaretleri
Fiyat hareketlerinin yönünü ve gücünü izlemek için kullanılan MACD göstergesi hafifçe pozitif bölgeye geçti. RSI ise yaklaşık 48 ile nötr kabul edilen 50 seviyesine yakın bulunuyor.
Göstergeler, fiyat hareketlerinde dengelenmeye işaret etse de güçlü bir toparlanmayı henüz doğrulamıyor. Dört saatlik grafikte 100 dönemlik basit hareketli ortalamanın oluşturduğu direnç, yükselişin önündeki önemli engellerden biri olmayı sürdürüyor.
Aşağı yönde 56,80 dolar desteği öne çıkıyor
Teknik değerlendirmede, yaklaşık 56,80 dolardaki işlem bandı desteğinin belirgin biçimde kırılması, kayıpların derinleşmesi senaryosunu güçlendirebilecek bir gelişme olarak görülüyor.
57,00-56,50 dolar aralığı ise fiyatın tepki verebileceği bir bölge olarak izleniyor. Ancak bu aralık, net bir teknik taban olarak değerlendirilmiyor.
Toparlanmanın güçlenmesi için 59,51 dolar aşılmalı
Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç, işlem bandının üst sınırını oluşturan 58,00-58,20 dolar aralığında bulunuyor. Bu bölgenin ardından yaklaşık 58,60 dolardaki son zirve takip edilecek.
Yükselişin sürmesi halinde önce 59,00 dolar, ardından 100 dönemlik basit hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 59,51 dolar gündeme gelebilir. Mevcut düşüş eğiliminin zayıflaması ve toparlanmanın daha güçlü bir görünüm kazanması için 59,51 doların kalıcı biçimde aşılması gerekiyor.
Genel teknik görünüm ise bu aşamada olası yükselişlerin yeniden satışlarla karşılaşma ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret ediyor.