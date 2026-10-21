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Yükseliş bekleyenlere kritik sinyal: Gümüşte yönü bu seviyeler belirleyecek

Gümüşte haftalık zirvenin ardından gelen geri çekilme, gözleri kritik destek ve direnç seviyelerine çevirdi. Doların seyri ve Fed'e ilişkin faiz beklentileri fiyatları baskılarken, teknik göstergelerdeki dengelenme henüz güçlü bir toparlanmayı doğrulamıyor. Yükselişin kalıcılığı için önemli bir direncin aşılması gerekiyor. Aşağı yönde izlenen desteğin kırılması ise kayıpların derinleşmesine yol açabilir.

Damla Kaya
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Yükseliş bekleyenlere kritik sinyal: Gümüşte yönü bu seviyeler belirleyecek - Resim: 1

Gümüşün ons fiyatı, çarşamba günü Asya işlemlerinde 57,50 doların altına indi. Önceki gün yaklaşık 58,60 dolarla haftanın zirvesini gören değerli metalde, dolardaki istikrarlı seyir ve Fed'in faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler baskı oluşturuyor.

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Yükseliş bekleyenlere kritik sinyal: Gümüşte yönü bu seviyeler belirleyecek - Resim: 2

Geri çekilmeye rağmen gümüş, yaklaşık bir haftadır işlem gördüğü fiyat aralığını koruyor. Fiyatın geçen çarşamba kaydedilen üç aylık dip seviyenin belirgin şekilde üzerinde kalması, düşüşün devamını bekleyen yatırımcıların temkinli yaklaşmasını gerektiriyor.

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Yükseliş bekleyenlere kritik sinyal: Gümüşte yönü bu seviyeler belirleyecek - Resim: 3

Dolar ve faiz beklentileri gümüşü baskılıyor

ABD doları, salı günü gerilediği yaklaşık üç haftalık dip seviyenin üzerinde tutunuyor. Enerji fiyatlarından kaynaklanan enflasyon riskleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gidebileceği beklentisini gündemde tutuyor.

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Yükseliş bekleyenlere kritik sinyal: Gümüşte yönü bu seviyeler belirleyecek - Resim: 4

Jeopolitik belirsizliklerin güvenli liman olarak görülen dolara destek vermesi de gümüş üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında yer alıyor.

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Yükseliş bekleyenlere kritik sinyal: Gümüşte yönü bu seviyeler belirleyecek - Resim: 5

Teknik göstergelerde dengelenme işaretleri

Fiyat hareketlerinin yönünü ve gücünü izlemek için kullanılan MACD göstergesi hafifçe pozitif bölgeye geçti. RSI ise yaklaşık 48 ile nötr kabul edilen 50 seviyesine yakın bulunuyor.

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Yükseliş bekleyenlere kritik sinyal: Gümüşte yönü bu seviyeler belirleyecek - Resim: 6

Göstergeler, fiyat hareketlerinde dengelenmeye işaret etse de güçlü bir toparlanmayı henüz doğrulamıyor. Dört saatlik grafikte 100 dönemlik basit hareketli ortalamanın oluşturduğu direnç, yükselişin önündeki önemli engellerden biri olmayı sürdürüyor.

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Yükseliş bekleyenlere kritik sinyal: Gümüşte yönü bu seviyeler belirleyecek - Resim: 7

Aşağı yönde 56,80 dolar desteği öne çıkıyor

Teknik değerlendirmede, yaklaşık 56,80 dolardaki işlem bandı desteğinin belirgin biçimde kırılması, kayıpların derinleşmesi senaryosunu güçlendirebilecek bir gelişme olarak görülüyor.

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Yükseliş bekleyenlere kritik sinyal: Gümüşte yönü bu seviyeler belirleyecek - Resim: 8

57,00-56,50 dolar aralığı ise fiyatın tepki verebileceği bir bölge olarak izleniyor. Ancak bu aralık, net bir teknik taban olarak değerlendirilmiyor.

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Yükseliş bekleyenlere kritik sinyal: Gümüşte yönü bu seviyeler belirleyecek - Resim: 9

Toparlanmanın güçlenmesi için 59,51 dolar aşılmalı

Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç, işlem bandının üst sınırını oluşturan 58,00-58,20 dolar aralığında bulunuyor. Bu bölgenin ardından yaklaşık 58,60 dolardaki son zirve takip edilecek.

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Yükseliş bekleyenlere kritik sinyal: Gümüşte yönü bu seviyeler belirleyecek - Resim: 10

Yükselişin sürmesi halinde önce 59,00 dolar, ardından 100 dönemlik basit hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 59,51 dolar gündeme gelebilir. Mevcut düşüş eğiliminin zayıflaması ve toparlanmanın daha güçlü bir görünüm kazanması için 59,51 doların kalıcı biçimde aşılması gerekiyor.

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Yükseliş bekleyenlere kritik sinyal: Gümüşte yönü bu seviyeler belirleyecek - Resim: 11

Genel teknik görünüm ise bu aşamada olası yükselişlerin yeniden satışlarla karşılaşma ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

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Kaynak: HABER MERKEZİ