Yurt dışı çıkış harcına zam ne kadar olacak? 2 formül masada... Dikkat çeken tarih Yurt dışına çıkış için alınan harç tutarına ilişkin tartışmalar sürüyor. 15O TL'lik harç ücretine yapılacak zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi reform paketi kapsamında yurtdışına çıkış harcının da yükseltilmesi gündemde. AK Parti'nin yurt dışı çıkış harcı için 2 formül üzerinde çalıştığı belirtildi. Peki, yurt dışı çıkış harcı ne zaman artacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TBMM’ye sunulması planlanan vergi paketinde, mevcut durumda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının zamlanması gündeme geldi. Yeni vergi paketinde yer alması beklenen zamlı yurt dışı çıkış harcı için bin 500 ve 3 bin TL iddiası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. 1 | 6

AK Partili milletvekillerinden yurtdışı çıkış harcının yükseltilmesiyle ilgili itirazlar geldi. Sabah'ın haberine göre, bazı milletvekillerinin parti yönetimine, "Harcın tümden kaldırılması gerekirken yükseltilmesi vatandaşta sıkıntı yaratabilir. Bunu yapacaksak da bazı grupları kapsam dışı bırakalım. Özellikle gençler konusunda çok hassas davranalım. Yapılan hazırlıklarda toplumun hassasiyetinin dikkate alınması gerekir" dediği ifade edildi. 2 | 6

Yurt dışı çıkış harcına zam ne kadar olacak? Bu görüşler üzerine yurt dışı çıkış harcı ile ilgili 2 alternatif üzerinde durulmaya başlandı. Bunlardan ilki 150 lira olan yurtdışı çıkış harcının 1.000 ya da bin 500 liraya çıkartılması. 3 | 6