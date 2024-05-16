Yurtdışından getirilen telefonlara düzenleme: Sınırlama getirildi
Yurt dışından yolcu beraberinde Türkiye'ye getirilen telefonlar için yeni düzenleme yapıldı. Yurtdışından satın alınan telefonlara sınırlama getirildi. Gümrük vergisi ödense bile ikinci bir telefon artık getirilemeyecek.
Yolcuların yurt dışından getirdiği cep telefonları için yeni bir düzenleme yapıldı. Sabah'ın haberine göre, yurtdışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun, fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması uygulamasına yasak geldi.
Yeni düzenlemeyle yurtdışından vatandaş gümrük vergisi ödeyerek dahi yurda ikinci telefonu sokmak istese buna izin verilmeyecek.
2. telefona gümrükte el konulacak. Yolcu yeniden yurtdışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek.
Bu durumdaki cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.