Yüzde 25 peşinat, 24 ay vade! Fiyatlar 90 bin TL'den başlıyor: 51 ilde 607 arsayı satışa çıkarılıyor

Türkiye genelinde arsa yatırımına büyük bir fırsat sunuluyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 51 ilde toplam 607 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu. Arsalar 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak ihalelerle yeni sahiplerini bulacak. 1 | 7

Ödeme kolaylığı sunuluyor Satışı yapılacak arsalar için ödeme planı oldukça cazip. Alıcılar, bedelin yüzde 25’ini peşin ödeyerek kalan kısmını 24 ay vadeli olarak ödeyebilecekler. Böylece uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat doğuyor. 2 | 7

Katılım teminatları belirlendi Açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin banka hesabına belirlenen teminat bedellerini yatırmaları gerekiyor. Teminatlar, arsanın muhammen bedeline göre 15 bin TL’den başlayarak 60 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. 3 | 7