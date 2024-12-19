Yüzde 25 peşinat, 24 ay vade! Fiyatlar 90 bin TL'den başlıyor: 51 ilde 607 arsayı satışa çıkarıyor!
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde 51 ilde 607 arsayı açık artırmayla satışa sunuyor. 24-25 Aralık’ta yapılacak ihalede fiyatlar 90 bin TL’den başlıyor. Ödemeler yüzde 25 peşin, 24 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek. İşte ayrıntılar...
Türkiye genelinde arsa yatırımına büyük bir fırsat sunuluyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 51 ilde toplam 607 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu. Arsalar 24-25 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak ihalelerle yeni sahiplerini bulacak.
Ödeme kolaylığı sunuluyor
Satışı yapılacak arsalar için ödeme planı oldukça cazip. Alıcılar, bedelin yüzde 25’ini peşin ödeyerek kalan kısmını 24 ay vadeli olarak ödeyebilecekler. Böylece uygun fiyatlarla arsa sahibi olmak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat doğuyor.
Katılım teminatları belirlendi
Açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş’nin banka hesabına belirlenen teminat bedellerini yatırmaları gerekiyor. Teminatlar, arsanın muhammen bedeline göre 15 bin TL’den başlayarak 60 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor.
Dikkat edilmesi gereken hususlar
İhaleye katılmadan önce arsaların üzerinde irtifak, şüyu, yola terk ve beyan gibi durumların olup olmadığına dikkat edilmesi öneriliyor. Satış şartları ve detaylı arsa bilgileri ise ihale evraklarında yer alıyor.