Yüzde 25 zam sınırı kalkıyor, ev sahipleri büyük zamma hazırlanıyor: Kiracılara çifte kontrat şoku Yeni bir uzatma kararı gelmezse 1 Temmuz itibarıyla konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırlaması yasası ortadan kalkacak. Son iki yıldır kiralara getirilen sınır nedeniyle yüzde 25 zam yapmak zorunda kalan ev sahipleri, kiracıları altışar aylık iki ayrı kontrat yapmaya zorluyor. Bu durum yılda çifte zam anlamına geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iki yıldır süren kira zamlarındaki yüzde 25 sınırının dezenflasyon ortamına girilmeye başlaması sebebiyle bu yıldan itibaren kalkabileceğini bildirmesi sonrası zam oranlarının 2024 Temmuz ayından itibaren enflasyona göre belirlenmesi sistemi devreye girecek. Temmuz ayının enflasyon oranının ise yüzde 60’lar seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. 1 | 6

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ev sahipleri ise mevcut enflasyon oranını az buluyor. Ancak kira sözleşmelerinde yıllık enflasyonun baz alınması gerektiğini belirten hukukçular “Bunun üzerinde bir talepte kiracıya mahkeme yolu açıktır” uyarısı yapıyor. 2 | 6

Ev sahiplerinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı yüzde 60’ları az bulduğunu söyleyen Yuvam Emlak sahibi Ersin Çetin “Zaten piyasada bu oranlara uyanların sayısı oldukça azdı. Ara bulucuya dahi gidilse iki taraf ortalama yüzde 50-60’da buluşuyordu. Karşılıklı iyi niyetli yapılan zamlarda da ortalama oran yüzde 70-80’ler bandındaydı. Şimdi temmuz sonrası ev sahipleri, sanki serbest piyasaya geçilecekmiş gibi davranıyorlar. Ve yüksek zam talepleri gelmeye başladı. Ancak sınır kalksa bile yapılan zam, yıllık enflasyon oranında olacak. Bu da ortalama yüzde 60’a tekabül edecek. Bunun üstündeki zam yasal değil. Bu sebeple kiracının ev sahibini dava etme hakkı var. Yani zam sınırı kalktı; ama ucu açık değil. Bu yüzden kiracıya çık baskısı yapılıyor” diye konuştu. 3 | 6