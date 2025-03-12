Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme için kritik tarih
Milyonlarca emeklinin beklediği 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi belli oldu. Emekli ikramiyesi bu yıl yüzde 33,33 zamla 4 bin TL olarak açıklanırken şimdi gözler ikramiyelerin hesaba yatacağı tarihte. Ramazan Bayramı ise 30 Mart’ta başlıyor. Ödemelerin de bayram öncesi tamamlananması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri tahsis numaralarına göre belirlenen tarihlerde ikramiyelerini alacak. İşte 2025 emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tahmini ödeme takvimi ve merak edilen detaylar...
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek 2025 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi, yüzde 33,33 zamla 4.000 TL’ye çıkarılırken, AK Parti'nin pazartesi TBMM'ye TBMM’ye sunacağı tasarı sonrası gözler ödeme tarihlerine çevrildi.
Teklifin önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek ve ardından TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulması bekleniyor. Tasarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de de yayımlandığında yürürlüğe girecek.
Teklifin yasalaşmasının ardından da emekli bayram ikramiyesinin arefe gününden önce yatırılması bekleniyor.
Bayramın 30 Mart tarihine denk gelmesi sebebiyle zamlı ikramiyelerin 24 Mart Pazartesi - 28 Mart Cuma günleri arasında yatırılması bekleniyor.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz da ikramiyelerin ne zaman ödeneceği ile ilgili bayram haftasına işaret etti, "İlgili hafta pazartesi ya da cuma şeklinde olabilir. Ya da emekli maaşına ilave olarak ödenebilir" dedi.