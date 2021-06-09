Zirve bu yıl da değişmedi: İşte Türkiye'nin en değerli markaları Türk Hava Yolları, 1 milyar 605 milyon dolara yaklaşan marka değeriyle bu yıl da 'Türkiye'nin en değerli markası' olurken, onu 1 milyar 585 milyon dolarla Arçelik takip etti. İşte Brand Finance'ın araştırmasına göre Türkiye'nin en değerli markaları...

Türk Hava Yolları, 1 milyar 605 milyon dolara yaklaşan marka değeriyle 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin en değerli markası" oldu. 1 | 26

Brand Finance, 2021 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı. Buna göre listede ilk sırayı THY alırken, bu şirketi 1 milyar 585 milyon dolarla geçen yıla göre 3 sıra yükselen Arçelik izledi. 2 | 26

Listede üçüncü sırayı 1 milyar 193 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 5 sıra yükselen İş Bankası aldı. 3 | 26