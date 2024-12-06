Zirve değişmedi: Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi belli oldu!

ZENNA Araştırma tarafından düzenlenen “Türkiye’nin En Beğenilen 20 Şirketi” araştırmasının sonuçları açıklandı. İş dünyasının en prestijli markalarını içeren listede, Özellikle teknoloji, finans, sanayi ve perakende sektörlerinin lider şirketleri halkın beğenisini toplamayı başardı. Araştırma sonuçları, Türkiye’nin ekonomik dinamizmini ve sektörel çeşitliliğini ortaya koyuyor. İşte Türkiye'nin en beğenilen 20 şirketi...

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