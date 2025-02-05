Zirve yine değişmedi: İşte dünyanın en değerli 10 şirketi!

Ocak ayında küresel piyasalarda hareketlilik hız kesmezken, dünyanın en değerli şirketleri arasında büyük kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı. Yapay zeka alanında agresif yatırımlar açıklayan bir şirketin hisseleri hızla yükselirken, bir diğer teknoloji devi ise beklenmedik bir gelişmeyle tarihinin en sert düşüşlerinden birini yaşadı. 1 | 14

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen dünyanın en değerli şirketi unvanı el değiştirmedi. Listenin zirvesinde Apple yer almaya devam ederken, Microsoft ve Nvidia gibi devler sıralamada güçlü pozisyonlarını korudu. Ancak ocak ayının en çok konuşulan gelişmeleri, Meta’nın yapay zeka hamlesiyle yükselişi ve Nvidia’nın tarihi kaybı oldu. 2 | 14

Sosyal medya devi Meta, ocak ayında pay piyasalarında en iyi performansı sergileyen şirketlerden biri oldu. Hisseleri çift haneli yükseliş gösteren şirket, yapay zeka alanına yönelik büyük yatırımlar yapacağını duyurdu. CEO Mark Zuckerberg’in, bu yıl için milyarlarca dolarlık bir bütçe ayırdıklarını açıklaması, yatırımcıların ilgisini çekti. 3 | 14