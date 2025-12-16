Zirvede yine Elon Musk var: İşte dünyanın en zengin 15 ismi
Tesla ve X’in patronu Elon Musk’ın servetinin 600 milyar doları aşması, dünyanın en zenginleri listesini yeniden gündeme taşıdı. Musk’ın zirvedeki konumunu pekiştirmesiyle milyarderler listesinde sıralamalar ve servet yarışı yeniden mercek altına alındı. İşte dünyanın en zengin 15 kişisi…
Elon Musk’ın servetinin 600 milyar doları aşması, küresel servet dağılımını yeniden tartışmaya açtı. Tesla ve X’in patronu olan Musk, dünyanın en zenginleri listesindeki zirvedeki yerini güçlendirirken, Bloomberg'in haberine göre milyarderler arasındaki sıralama ve servet farkları da dikkat çekici biçimde değişti. İşte güncel verilere göre dünyanın en zengin 15 kişisi…
15. Amancio Ortega
Amancio Ortega, 132,0 milyar dolarlık servetiyle milyarderler listesinde 15’inci sırada bulunuyor. Ortega’nın varlığı bir günde 2,4 milyar dolar gerilerken, yıl başından bu yana toplam servetindeki artış 30,6 milyar dolara ulaştı.
14. Alice Walton
Alice Walton, 137,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında 14’üncü sırada yer aldı. Walton’ın serveti bir günde 168,6 milyon dolar azalırken, yıl başından bu yana toplam varlığı 28,4 milyar dolar artış gösterdi.
13. Rob Walton
Rob Walton, 138,1 milyar dolarlık servetiyle milyarderler sıralamasında 13’üncü basamakta bulunuyor. Walton’ın varlığı bir gün içinde 144,8 milyon dolar azalırken, yıl başından bu yana servetindeki artış 28,4 milyar dolar olarak kaydedildi.
12. Michael Dell
Michael Dell, 139,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde 12’nci sırada yer aldı. Dell’in serveti bir günde 3,5 milyar dolar gerilerken, yıl başından bu yana toplam varlığı 16,1 milyar dolar artış gösterdi.
11. Jim Walton
Jim Walton, 140,9 milyar dolarlık servetiyle milyarderler listesinde 11’inci sırada bulunuyor. Walton’ın serveti bir gün içinde 167,6 milyon dolar azalırken, yıl başından bu yana toplam varlığı 28,8 milyar dolar artış kaydetti.
10. Warren Buffett
Warren Buffett, 152,3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında 10’uncu sırada yer aldı. Buffett’ın serveti bir günde 2,0 milyar dolar artarken, yıl başından bu yana toplam varlığındaki yükseliş 10,2 milyar dolara ulaştı.
9. Jensen Huang
Jensen Huang, 153,2 milyar dolarlık servetiyle milyarderler listesinde 9’uncu basamakta bulunuyor. Huang’ın serveti bir günde 1,1 milyar dolar artış gösterirken, yıl başından bu yana toplam servetindeki artış 39,0 milyar dolar oldu.
8. Steve Ballmer
Steve Ballmer, 165,5 milyar dolarlık servetiyle listenin 8’inci sırasında yer aldı. Ballmer’ın serveti bir günde 1,2 milyar dolar gerilerken, yıl başından bu yana toplam varlığı 19,0 milyar dolar arttı.
7. Bernard Arnault
Bernard Arnault, 202,3 milyar dolarlık servetiyle milyarderler sıralamasında 7’nci sırada bulunuyor. Arnault’nun serveti bir günde 386,0 milyon dolar artarken, yıl başından bu yana toplam artış 26,1 milyar dolar olarak kaydedildi.
6. Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg, 228,8 milyar dolarlık servetiyle 6’ncı sırada yer aldı. Zuckerberg’in serveti bir günde 1,1 milyar dolar yükselirken, yıl başından bu yana toplam servet artışı 21,5 milyar dolara ulaştı.
5. Larry Ellison
Larry Ellison, 238,3 milyar dolarlık servetiyle listenin 5’inci basamağında bulunuyor. Ellison’ın serveti bir günde 4,5 milyar dolar azalırken, yıl başından bu yana toplam varlığı 46,1 milyar dolar arttı.
4. Jeff Bezos
Jeff Bezos, 245,7 milyar dolarlık servetiyle milyarderler listesinde 4’üncü sırada yer aldı. Bezos’un serveti bir günde 3,5 milyar dolar gerilerken, yıl başından bu yana toplam artış 7,0 milyar dolar oldu.
3. Sergey Brin
Sergey Brin, 246,5 milyar dolarlık servetiyle 3’üncü sırada bulunuyor. Brin’in serveti bir günde 915,5 milyon dolar azalırken, yıl başından bu yana toplam servetindeki artış 88,2 milyar dolar olarak hesaplandı.
2. Larry Page
Larry Page, 265,1 milyar dolarlık servetiyle listenin 2’nci sırasında yer aldı. Page’in serveti bir günde 984,6 milyon dolar düşerken, yıl başından bu yana toplam artış 96,8 milyar dolara ulaştı.
1. Elon Musk
Elon Musk ise 637,6 milyar dolarlık servetiyle milyarderler listesinin zirvesinde bulunuyor. Musk’ın serveti bir günde 167,2 milyar dolar artış gösterirken, yıl başından bu yana toplam servetindeki yükseliş 205,2 milyar dolar oldu.