Elon Musk’ın servetinin 600 milyar doları aşması, küresel servet dağılımını yeniden tartışmaya açtı. Tesla ve X’in patronu olan Musk, dünyanın en zenginleri listesindeki zirvedeki yerini güçlendirirken, Bloomberg'in haberine göre milyarderler arasındaki sıralama ve servet farkları da dikkat çekici biçimde değişti. İşte güncel verilere göre dünyanın en zengin 15 kişisi…