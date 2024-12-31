Zirvedeki isim neredeyse 2'ye katladı! 2024'te servetini en çok artıran 20 milyarder belli oldu
2024 yılında servetlerine servet katarak zenginliklerini en çok artıran milyarderler belli oldu. Listenin zirvesinde ise aynı zamanda dünyanın en zengin insanı olan bir milyarder yer alıyor. Peki bu yıl servetini en çok artıran milyarderler kim? İşte 2024 yılında en çok kazanan milyarderler ve dünyanın en zengin insanları listelerindeki sıralamaları...
Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 2024'te de bir önceki yıllarda olduğu gibi çarpıcı veriler ortaya çıktı. Yeni yılın son gününde 2024'te servetini en çok artıran milyarderler merak ediliyor.
2024'te en çok kazanan milyarderler listesinin zirvesinde aynı zamanda dünyanın en zengin insanı olan iş insanı yer alıyor. Peki 2024 yılında servetini en çok artıran iş insanları kim oldu? İşte 2024'te en çok para kazanan milyarderler ve "Dünyanın en zengin insanları" listesindeki sıralamaları...
20 - Ma Huateng - Tencent Games, İcra Kurulu Başkanı
Sektör: Teknoloji
2024 kazancı: 13.8 milyar dolar
Toplam servet: 48.5 milyar dolar
Dünya zenginler listesi sıralamalası: 28
19 - Amencio Ortega - Zara, Kurucu
Sektör: Hazır giyim
2024 kazancı: 14.2 milyar dolar
Toplam servet: 102 milyar dolar
Dünya zenginler listesi sıralamalası: 16