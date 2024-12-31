Zirvedeki isim neredeyse 2'ye katladı! 2024'te servetini en çok artıran 20 milyarder belli oldu

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 2024'te de bir önceki yıllarda olduğu gibi çarpıcı veriler ortaya çıktı. Yeni yılın son gününde 2024'te servetini en çok artıran milyarderler merak ediliyor.

2024'te en çok kazanan milyarderler listesinin zirvesinde aynı zamanda dünyanın en zengin insanı olan iş insanı yer alıyor. Peki 2024 yılında servetini en çok artıran iş insanları kim oldu? İşte 2024'te en çok para kazanan milyarderler ve "Dünyanın en zengin insanları" listesindeki sıralamaları...