Zirvedeki lezzet değişmedi: 2025’te en çok sipariş edilen yiyecekler belli oldu
Yemeksepeti verilerine göre döner, 2025’in en çok sipariş edilen lezzeti olurken; burger, pizza ve kebap çeşitleri de listenin üst sıralarını paylaştı. İstanbul’da mercimek çorbası, İzmir’de ayran yükselişte; yılın en yoğun sipariş günü Cumartesi, en hareketli ay ise Mayıs oldu.
Online yemek sipariş uygulaması Yemeksepeti, 2025 yılı boyunca verilen siparişleri analiz etti.
Yemeksepeti verilerine göre 2025’te Türkiye’de en çok tercih edilen mutfaklar listesinde döner ilk sıradaki yerini korudu.
Burger ve pizza gibi global seçenekler ile kebap/Türk mutfağı kategorileri de kullanıcıların en sık yöneldiği lezzetler arasında öne çıktı.
Büyükşehir verileri, İstanbul ve İzmir’de lahmacun gibi klasiklerin yanı sıra ayran ve mercimek çorbası gibi tamamlayıcı ürünlerin de sepetlerde güçlü bir eşlikçi olduğunu gösterdi.
İzmir’de ayran farklı boyutlarıyla listede birden fazla kez öne çıkarken; İstanbul’da mercimek çorbası en sık sipariş edilen ürünler arasında dikkat çekti.
Türkiye’de 2025 yılının ilk Yemeksepeti siparişi 1 Ocak 2025 tarihinde Adana’dan verildi. Yılın ilk siparişinde gelenek bozulmadı ve Adana'dan verilen sipariş, şehrin simgesi Adana Kebap oldu.
Kullanıcılar 2025'te sadece klasiklere değil, sıra dışı ürünlere de ilgi gösterdi. Yemek kategorisinde “Armutlu Pizza” ve “Güneşte Kurutulmuş Tatlı Biber Salçası” gibi gurme lezzetler dikkat çekti.
Yemeksepeti verilerine göre 2025’te Türkiye’de siparişlerin en yoğun günü Cumartesi oldu. Yıl genelinde en çok sipariş verilen ay ise Mayıs olarak öne çıktı. Bu tablo, hafta sonlarının ve bahar aylarının sipariş alışkanlıklarında belirleyici rol oynadığını gösterdi.