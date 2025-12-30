Zirvedeki lezzet değişmedi: 2025’te en çok sipariş edilen yiyecekler belli oldu

Yemeksepeti verilerine göre 2025’te Türkiye’de siparişlerin en yoğun günü Cumartesi oldu. Yıl genelinde en çok sipariş verilen ay ise Mayıs olarak öne çıktı. Bu tablo, hafta sonlarının ve bahar aylarının sipariş alışkanlıklarında belirleyici rol oynadığını gösterdi.