150 kütük kullanıp yaptılar! 72 milyon TL veren, bu evin sahibi olur...

Kanada'nın Orillia ve Lake Country bölgesinde yer alan 6 yatak odalı dev kütük ev 2,25 milyon Kanada dolarına (72 milyon TL) alıcı bekliyor. 150 dev kütükle yapılan ve el oyması ayı motifleriyle süslenen yapı, yabancı alıcı yasağından muaf konumda...

Kanada’da doğayla iç içe, dört mevsim yaşam sunan sıra dışı bir mülk satışa çıktı. Ontario’nun Oro-Medonte bölgesindeki 6 bin metrekarelik bu özel yapım kütük ev, mimarisi ve detaylarıyla emlak piyasasında dikkat çekiyor.

Ontario’nun Orillia ve Lake Country olarak bilinen turistik bölgesinde yer alan ev, hem kayak merkezlerine hem de yaz aylarında tercih edilen plajlara yakın konumda bulunuyor.

Yoğun çam ormanlarıyla çevrili mülk, doğa içinde sakin bir yaşam arayanlar için tasarlanmış özel bir yapı olarak öne çıkıyor.

Toplam 6 bin metrekare büyüklüğündeki konut, Sherwood Forest Estates adlı geniş parseller üzerine kurulu seçkin bir yerleşimde bulunuyor.

2011 yılında inşa edilen ev, site içindeki en büyük konut olma özelliğini taşıyor. Mevcut sahibi ise üçüncü malik olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Yapının en dikkat çekici özelliği, tamamen el soyma Western Red Cedar kütüklerinden inşa edilmiş olması. Bu detay, evi bölgedeki diğer kütük yapılardan ayırıyor.

Ev, Kanada’nın bu alandaki önde gelen üreticilerinden Log Homes Canada tarafından inşa edilen nadir örneklerden biri olarak gösteriliyor.

Toplam 150 adet, her biri 52 feet uzunluğundaki dev kütük kullanılarak yapılan yapının bazı parçaları 3 bin pound ağırlığa kadar ulaşıyor.

Özel oyma ayı figürlü ana kapıdan girildiğinde, kayrak taş zeminli geniş bir “great room” alanı karşılıyor.

21,5 feet yüksekliğindeki katedral tavanına kadar uzanan çam kaplamalar ve ayı figürlü oyma sütunlar, iç mekânda rustik bir atmosfer yaratıyor.

Taş şömine hem üst hem alt katı ısıtabilecek şekilde tasarlanmış. Bu da Kanada kışları için önemli bir avantaj sağlıyor.

Mutfakta paslanmaz çelik ankastre ürünler, sert ağaç dolaplar ve granit tezgâhlar bulunuyor.

Ana yatak odası aynı katta yer alıyor. Banyosunda bağımsız küvet ve mozaik kaplı duş alanı mevcut.

İkinci kattaki sahanlık bölümünde yer alan kütüphane, yerel Mennonite ustalar tarafından oyulmuş raflarıyla dikkat çekiyor. Bu katta bulunan iki yatak odasının her birinde özel banyo yer alıyor.

Alt katta ise üç ek yatak odası ve bir banyo bulunuyor. Toplamda 6 yatak odası, 4 tam banyo ve 1 yarım banyo mevcut.

2.1 dönümlük araziye kurulu evin ısıtmalı bağlı garajında 650 metrekarelik bir loft alanı yer alıyor. Ayrıca tek araçlık ikinci bir garaj da eklenmiş.

Bodrum katı eğlence alanına dönüştürülmüş durumda. Bilardo ve air hockey masalarının yanı sıra gösterişli bir antika bar dikkat çekiyor.

Ev, resmi olarak nüfus sayımı metropolitan alanı (CMA) dışında yer aldığı için Kanada’nın yabancı alıcı yasağından muaf. Ancak Ontario’da yabancı alıcılar için yüzde 25 vergi uygulanıyor.

