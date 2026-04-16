Google Haberler

Demans ile mücadele ediyor: 41 milyon 250 bin dolarlık 'gizli' satış

Demans ile mücadele eden Hollywood yıldızı Bruce Willis’in Beverly Hills'teki eski malikanesi 41 milyon 250 bin dolara satıldı. Satışın “off-market” yani ilan edilmeden gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Giray Topçular
Demans ile mücadele ediyor: 41 milyon 250 bin dolarlık 'gizli' satış - Resim: 1

ABD’de lüks konut piyasasında dikkat çeken bir satış gerçekleşti.

1 10
Demans ile mücadele ediyor: 41 milyon 250 bin dolarlık 'gizli' satış - Resim: 2

Beverly Hills’in prestijli Benedict Canyon bölgesinde bulunan ünlü oyuncu Bruce Willis’e ait malikane, 41 milyon 250 bin dolarlık bedelle el değiştirdi.

2 10
Demans ile mücadele ediyor: 41 milyon 250 bin dolarlık 'gizli' satış - Resim: 3

Malikane, 2014 yılında 16,5 milyon dolara satın alınmıştı. Son satışla birlikte mülkün değeri iki katından fazla artmış oldu.

3 10
Demans ile mücadele ediyor: 41 milyon 250 bin dolarlık 'gizli' satış - Resim: 4

4 10
Demans ile mücadele ediyor: 41 milyon 250 bin dolarlık 'gizli' satış - Resim: 5

71 yaşında olan ve demans ile mücadele eden oyuncunun uzun yıllar yaşadığı, 1928'de inşa edilen ev, yıllar içinde kapsamlı şekilde yenilendi. Evde geniş cam yüzeyler ve modern tasarım detayları öne çıkıyor.

5 10
Demans ile mücadele ediyor: 41 milyon 250 bin dolarlık 'gizli' satış - Resim: 6

Aynı zamanda orijinal şömineler ve ahşap kirişler korunarak tarihi doku yaşatıldı.

6 10
Demans ile mücadele ediyor: 41 milyon 250 bin dolarlık 'gizli' satış - Resim: 7

Toplam 10 bin metrekareyi aşan yaşam alanı bulunuyor. Evde özel sinema salonu, şarap odası ve geniş sosyal alanlar yer alıyor.

7 10
Demans ile mücadele ediyor: 41 milyon 250 bin dolarlık 'gizli' satış - Resim: 8

Bahçede yüzme havuzu, açık şömine ve dinlenme alanları bulunuyor. Ayrıca ayrı bir havuz evi ve spor alanı da mevcut.

8 10
Demans ile mücadele ediyor: 41 milyon 250 bin dolarlık 'gizli' satış - Resim: 9

Willis döneminde 11 olan oda sayısı, yapılan renovasyonlarla 7’ye düşürüldü. Bu değişim, yaşam alanlarının daha geniş tasarlanmasını sağladı.

9 10
Demans ile mücadele ediyor: 41 milyon 250 bin dolarlık 'gizli' satış - Resim: 10

Willis ailesine ait bitişik ikinci ev ise hâlâ satışta. Bu mülk için yaklaşık 18 milyon dolar talep ediliyor.

10 10