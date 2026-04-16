Demans ile mücadele ediyor: 41 milyon 250 bin dolarlık 'gizli' satış
Demans ile mücadele eden Hollywood yıldızı Bruce Willis’in Beverly Hills'teki eski malikanesi 41 milyon 250 bin dolara satıldı. Satışın “off-market” yani ilan edilmeden gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.
Beverly Hills’in prestijli Benedict Canyon bölgesinde bulunan ünlü oyuncu Bruce Willis’e ait malikane, 41 milyon 250 bin dolarlık bedelle el değiştirdi.
Malikane, 2014 yılında 16,5 milyon dolara satın alınmıştı. Son satışla birlikte mülkün değeri iki katından fazla artmış oldu.
71 yaşında olan ve demans ile mücadele eden oyuncunun uzun yıllar yaşadığı, 1928'de inşa edilen ev, yıllar içinde kapsamlı şekilde yenilendi. Evde geniş cam yüzeyler ve modern tasarım detayları öne çıkıyor.
Aynı zamanda orijinal şömineler ve ahşap kirişler korunarak tarihi doku yaşatıldı.
Toplam 10 bin metrekareyi aşan yaşam alanı bulunuyor. Evde özel sinema salonu, şarap odası ve geniş sosyal alanlar yer alıyor.
Bahçede yüzme havuzu, açık şömine ve dinlenme alanları bulunuyor. Ayrıca ayrı bir havuz evi ve spor alanı da mevcut.
Willis döneminde 11 olan oda sayısı, yapılan renovasyonlarla 7’ye düşürüldü. Bu değişim, yaşam alanlarının daha geniş tasarlanmasını sağladı.
Willis ailesine ait bitişik ikinci ev ise hâlâ satışta. Bu mülk için yaklaşık 18 milyon dolar talep ediliyor.