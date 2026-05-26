Emlak vergisinde kritik tarih yaklaşıyor! Ev sahipleri için geri sayım başladı

Belirli şartları taşıyan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Buna göre; tek konuta sahip olan, hiçbir geliri bulunmayan kişiler, sadece SGK’dan aldığı emekli maaşıyla geçinen emekliler, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.