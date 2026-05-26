Emlak vergisinde kritik tarih yaklaşıyor! Ev sahipleri için geri sayım başladı
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit dönemi sona yaklaşıyor. Belediyelere yapılan ödemeler için son tarih 1 Haziran olarak açıklanırken, bazı vatandaşlar ise belirli şartlarla vergiden muaf tutuluyor.
Türkiye genelinde konut sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde kritik süreç başladı. Belediyelere ödenen emlak vergisinin ilk taksiti için tanınan süre 1 Haziran’da dolacak. Uzmanlar, gecikme faiziyle karşılaşmamak için ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.
Emlak vergisi borcu, e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilirken, belediyelerin internet siteleri ve mobil uygulamaları aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.
Konut sahipleri emlak vergisi borçlarını birkaç farklı yöntemle öğrenebiliyor. En yaygın yöntemlerden biri e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme” ekranı olarak öne çıkıyor.
Bunun yanı sıra taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden ya da doğrudan belediyeye başvurarak da vergi bilgilerine ulaşılabiliyor.
Vergi ödemeleri yalnızca belediye vezneleriyle sınırlı değil. Vatandaşlar internet bankacılığı, belediyelerin online ödeme sistemleri ve mobil uygulamalar üzerinden de emlak vergilerini yatırabiliyor.
Uzmanlar, özellikle yoğunluk nedeniyle son günlerde sistemlerde yavaşlama yaşanabileceğini belirterek işlemlerin erkenden tamamlanmasını öneriyor.
Belirli şartları taşıyan vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Buna göre; tek konuta sahip olan, hiçbir geliri bulunmayan kişiler, sadece SGK’dan aldığı emekli maaşıyla geçinen emekliler, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.
Ancak muafiyet için bazı kriterlerin karşılanması gerekiyor. Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için sahip olunan tek konutun 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor.
Ayrıca tek evini kiraya verip başka bir evde kirada oturan vatandaşların da belirli şartlar altında muafiyet kapsamında değerlendirilebildiği belirtiliyor.
Emeklilerin muafiyet hakkından yararlanabilmesi için ise aktif bir işte çalışmıyor olmaları gerekiyor.
Bu yıl içinde satılan konutların emlak vergisini mevcut malik yani satıcı ödüyor. Konutu satın alan yeni malik için emlak vergisi yükümlülüğü ise 2027 yılında başlayacak.