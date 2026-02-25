Emlakta dolandırıcıların yeni oyunu: Gerçek rakamı görmeden sakın imza atmayın!

Ev sahibi olmayı planlayan birçok kişi, ilanlarda yer alan metrekare bilgilerine güvenerek karar veriyor. Ancak bazı ilanlarda dairenin büyüklüğü brüt metrekare üzerinden hesaplanarak sunuluyor; bu hesaplamaya otopark, asansör boşluğu ve diğer ortak kullanım alanları da dahil edilebiliyor. Oysa gerçek kullanım alanı, tapuda yer alan net metrekare bilgisiyle ortaya çıkıyor.