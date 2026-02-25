Emlakta dolandırıcıların yeni oyunu: Gerçek rakamı görmeden sakın imza atmayın!
Emlakta dolandırıcıların yeni hedefi ev ilanlarında yazan metrekareye güvenip konut satın alımı yapanlar oldu. Uzmanlara göre bazı daireler brüt hesapla olduğundan büyük gösteriliyor, gerçek kullanım alanı ise tapudaki net metrekareyle ortaya çıkıyor. Ekspertizde ortaya çıkan fark, alıcıya ciddi maddi kayıp yaşatabiliyor. İşte detaylar...
Ev sahibi olmayı planlayan birçok kişi, ilanlarda yer alan metrekare bilgilerine güvenerek karar veriyor. Ancak bazı ilanlarda dairenin büyüklüğü brüt metrekare üzerinden hesaplanarak sunuluyor; bu hesaplamaya otopark, asansör boşluğu ve diğer ortak kullanım alanları da dahil edilebiliyor. Oysa gerçek kullanım alanı, tapuda yer alan net metrekare bilgisiyle ortaya çıkıyor.
Brüt ve net metrekare arasındaki fark
NTV’nin haberine göre, ilanlarda belirtilen metrekare ile dairenin fiili büyüklüğü arasında ciddi farklılıklar görülebiliyor.
Örneğin net 100 metrekare olarak tanıtılan bir konutun, ekspertiz incelemesi sonucunda 75 metrekare çıktığı durumlar yaşanabiliyor. Bu da alıcı açısından önemli bir değer kaybı anlamına geliyor.
Uzmanlar, konut alacak kişilerin ilanlarda yer alan metrekare bilgisini sorgulaması ve net-brüt ayrımını iyi bilmesi gerektiğini belirtiyor. Sadece ilana bakarak karar vermek yerine, tapudaki net alanın kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Uzmanlardan uyarı geldi
İstanbul Emlak Odası Başkanı Nizamettin Aşa, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Bunun tek yolu, vatandaş alacağı evi gidip ölçecek. Sadece beyana bakmayacak"
Aşa, metrekare farkının ortaya çıkması halinde alıcının cayma hakkı, kaporanın iadesi ve tazminat talebi gibi yasal haklarının gündeme gelebileceğini de ifade etti.
İmza atmadan önce kontrol edin!
Uzmanlara göre, konut alım sürecinde brüt ve net metrekare ayrımı mutlaka dikkate alınmalı. Tapuda yazılı net metrekare görülmeden sözleşmeye imza atılması, ilerleyen dönemde maddi kayıplara ve hukuki sorunlara yol açabiliyor.
Bu nedenle ev almayı düşünenlerin ekspertiz raporunu incelemesi ve tapu kayıtlarındaki bilgileri teyit etmesi büyük önem taşıyor.