Eşi öldükten 9 ay sonra satışa çıkardı: 17 milyon dolar istiyor
Sharon Osbourne, eşi Ozzy Osbourne’un ölümünden 9 ay sonra Los Angeles’taki lüks malikâneyi satışa çıkardı. Ev, tarihi dokusu ve Hollywood detaylarıyla dikkat çekiyor.
Rock müziğin efsane ismi Ozzy Osbourne’un vefatının ardından Sharon Osbourne, Los Angeles’ta birlikte yaşadıkları malikâneyi 17 milyon dolara yeniden satışa çıkardı.
2015 yılında yaklaşık 11,85 milyon dolara satın alınan mülk, daha önce de satışa çıkarılmış ancak süreç tamamlanmamıştı.
1930’larda inşa edilen ve yaklaşık 11 bin 500 metrekarelik alana yayılan malikâne, detaylı bir restorasyon sürecinden geçirildi.
7 yatak odası ve 7 banyoya sahip olan ev, yüksek tavanları, şık avizesi ve geniş yaşam alanlarıyla öne çıkıyor.
Mülk, çiftin “Coming Home” belgeseline de ev sahipliği yapmıştı. Bu özellikler, evi yalnızca bir konut değil, aynı zamanda kültürel bir miras haline getiriyor.
Ayrıca evde sinema salonu, kütüphane, özel yemek alanları ve modern donanımlı bir şef mutfağı bulunuyor.
Malikânenin sinema odasında Elvis Presley, Natalie Wood gibi ünlü isimlerin imzaları yer alıyor.
Sharon Osbourne’un İngiltere ile ABD arasında yaşamını sürdürmesi ve Los Angeles’ta daha küçük bir daire kullanması, satış kararında etkili oldu.
Aile, son yıllarda İngiltere’deki mülklerine daha fazla ağırlık veriyor.
Malikâne; geniş bahçeler, mozaik kaplı havuz, misafir evi ve asansör gibi üst düzey özelliklerle donatılmış durumda.