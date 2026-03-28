Eşinin canını kıydığı evi 5 milyon 750 bin dolara sattı

Hollywood yıldızı Aubrey Plaza, eşi Jeff Baena’nın canına kıydığı evi 5 milyon 750 bin dolara sattı. 1928 yılında inşa edilen İspanyol tarzı villa, 4 yatak odası ve 5 banyodan oluşuyor.

Remziye Karakuş
Hollywood’da hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken oyuncu Aubrey Plaza, eşi Jeff Baena’nın trajik ölümünün ardından önemli bir karar aldı.

Plaza, Los Angeles’ın prestijli Los Feliz bölgesinde bulunan ve eşinin hayatını kaybettiği lüks evi ilk olarak 6,5 milyon dolar fiyatla satışa çıkardı.

Ancak kısa süre sonra ilandan çekilen mülk, bu yıl ocak ayında 5 milyon 750 bin dolarlık daha düşük bir fiyatla yeniden satışa çıkarıldı.

Plaza, ev için gelen teklifi kabul etti. Ancak satışın hangi bedelle gerçekleşeceği henüz açıklanmadı. Satış anlaşması yapılmış olsa da işlemin tamamlanması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Plaza ve yönetmen Jeff Baena, bu evi 2022 yılında yaklaşık 4,7 milyon dolara satın almıştı.

Ancak Baena, 3 Ocak 2025’te bu evde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni daha sonra intihar olarak açıklandı.

1928 yılında inşa edilen İspanyol tarzı villa, 4 yatak odası ve 5 banyodan oluşuyor.

Modern dokunuşlarla yenilenen evde sinema odası, şarap mahzeni, yüzme havuzu ve gelişmiş ses sistemleri gibi birçok lüks özellik bulunuyor.

Doğal ışık alan geniş yaşam alanları, özel tasarım iç mekânlar ve bahçeyle bütünleşen mimarisiyle dikkat çeken mülk, “özel bir sığınak” olarak tanımlanıyor.

Özellikle Los Feliz Oaks bölgesindeki konumu, evi daha da değerli kılan unsurlar arasında yer alıyor.

Plaza ve Baena, 2011 yılından bu yana birlikteydi ve ilişkilerini göz önünde yaşamamayı tercih ediyordu. Çift, evlendiklerini 2021 yılında sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

