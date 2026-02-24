Eşiyle birlikte ölü bulunan aktörün malikanesi 8 günde satıldı! Yeni sahibinin kimliği gizleniyor
18 Şubat 2025'te evinde cesedi bulunan Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman’ın New Mexico’daki evi, ilana çıktıktan yalnızca 8 gün sonra alıcı buldu. 53 dönüm arazi üzerindeki malikanenin 6,25 milyon dolarlık satışı kısa sürede tamamlandı.
Hollywood efsanesi Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği Santa Fe’deki malikâne, satışa sunulduktan sadece sekiz gün sonra sözleşmeye bağlandı. Yaklaşık bir ay içinde kapanan satış, bölgedeki en dikkat çekici gayrimenkul işlemlerinden biri oldu.
Gene Hackman’ın uzun yıllar yaşadığı New Mexico’daki lüks mülkü, 6,25 milyon dolar talep fiyatıyla piyasaya çıktıktan kısa süre sonra alıcı buldu. Satış işlemi çarşamba günü resmen tamamlandı.
Santa Fe’nin kuzeydoğusunda, Summit adlı kapalı yerleşim bölgesinde bulunan geniş arazi, yaklaşık 53 dönümlük bir alan üzerinde yer alıyor. Bölgedeki sınırlı arz nedeniyle bu büyüklükte bir mülk nadir bulunuyor.
Satışı gerçekleştiren Sotheby’s International Realty temsilcisi Tara S. Earley, mülkün yalnızca sekiz gün içinde sözleşmeye bağlandığını açıkladı. Toplamda yaklaşık 12 gösterim yapıldığı belirtildi.
New Mexico’da konut satış fiyatlarının kamuya açıklanma zorunluluğu bulunmadığı için nihai satış bedeli paylaşılmadı. Ancak talep fiyatı 6,25 milyon dolar olarak duyurulmuştu.
Evin trajik geçmişinin alıcıları caydırmadığı ifade edildi. Earley, mülkü görmeye gelen kişilerin olaylardan rahatsızlık duymadığını ve sürecin beklenenden daha hızlı ilerlediğini söyledi.
Yaklaşık 13 bin metrekare büyüklüğündeki çağdaş tasarımlı malikâne; ana konut ve misafir evinde toplam altı yatak odasına sahip. Ayrıca yüzme havuzu, jakuzi, putting green ve sanat stüdyosu gibi donatılar bulunuyor.
Hackman ve Arakawa, araziyi 1990’lı yıllarda satın aldı. Üç yatak odalı ana konut yaklaşık 1997 yılında inşa edilirken, sanat stüdyosu 1999’da eklendi.
Oscar ödüllü oyuncu Gene Hackman ile klasik piyanist eşi Betsy Arakawa, Şubat 2025’te evlerinde ölü bulunmuştu. Yetkililer Hackman’ın kalp hastalığı, Arakawa’nın ise hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Yeni alıcının kimliği açıklanmazken, yerel bölgeyi ve mülkü yakından tanıyan biri olduğu belirtildi. Gayrimenkul piyasasında dikkat çeken bu satış, Santa Fe bölgesindeki üst segment konutlara yönelik talebin sürdüğünü gösterdi.