Eşiyle birlikte ölü bulunan aktörün malikanesi 8 günde satıldı! Yeni sahibinin kimliği gizleniyor

Hollywood efsanesi Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği Santa Fe’deki malikâne, satışa sunulduktan sadece sekiz gün sonra sözleşmeye bağlandı. Yaklaşık bir ay içinde kapanan satış, bölgedeki en dikkat çekici gayrimenkul işlemlerinden biri oldu.