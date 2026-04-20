Gözler İstanbul’da: 100 bin konut için kura başlıyor
Türkiye’nin 81 ilini kapsayan 500 bin sosyal konut programının İstanbul ayağında kura takvimi netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, İstanbul’da inşa edilecek 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 25 Nisan’da başlayacak.
İstanbul’daki kura süreci 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk çekiliş, 25 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek törenle başlayacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
İstanbul projenin en büyük payını alıyor
81 ili kapsayan sosyal konut programında en büyük pay İstanbul’a ayrıldı. Kentte hayata geçirilecek 100 bin konutluk proje, hem artan konut ihtiyacına hem de deprem dayanıklılığı yüksek yeni yerleşim alanları oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarının hızlandırılması planlanıyor. Belirlenen takvime göre, hak sahiplerine konutların kura tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde teslim edilmeye başlanması hedefleniyor.
Uygun fiyatlı kiralık konut modeli de devrede
Yetkililer, sosyal konut satışının yanı sıra İstanbul’daki yüksek kira sorununa çözüm üretmek amacıyla geliştirilen “kiralık konut” modeli için de inşaat sürecinin başladığını bildirdi.
İstanbul genelinde hem mülkiyet hem de barınma ihtiyacına yönelik geliştirilen projelerin, kentsel dönüşüm sürecine katkı sağlaması ve konut piyasasında fiyat dengesi üzerinde etkili olması bekleniyor.