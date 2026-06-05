Grinin Elli Tonu'ndan kazandığı parayla almıştı, yüzde 69 kârla sattı
Grinin Elli Tonu filmiyle yıldızı parlayan Dakota Johnson, Los Angeles’taki evini ilan verdikten birkaç gün içinde sattı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Hollywood yıldızı Dakota Johnson, Los Angeles’ın en gözde bölgelerinden biri olan West Hollywood’daki ünlü evini satışa çıkardıktan kısa süre sonra alıcı buldu.
Yaklaşık 6 milyon dolardan satışa sürülen mülkün, yalnızca bir hafta içinde alıcı bulduğu ve ve satış sürecinin son aşamasına geçildiği öğrenildi.
36 yaşındaki oyuncu, söz konusu evi 2016 yılında satın almıştı. Johnson’ın, “Grinin Elli Tonu” serisinden kazandığı gelirle aldığı ev için o dönemde 3,55 milyon dolar ödediği belirtiliyor.
Aradan geçen 10 yılın ardından oyuncu, mülkü yüzde 69 kârla satmış oldu.
1947 yılında inşa edilen ev, Kaliforniya modernizminin önemli isimlerinden mimar Carl Maston tarafından tasarlandı.
Üç yatak odası ve üç banyoya sahip olan yapı, ahşap detayları, beton yüzeyleri ve geniş cam duvarlarıyla dikkat çekiyor.
Ünlü oyuncu, evi satın aldıktan sonra kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.
Johnson, ünlü tasarım stüdyosu Pierce & Ward ile çalışarak yapıyı kendi yaşam tarzına uygun bir eve dönüştürdü.
Yoğun ağaçlarla çevrili olan mülk, Johnson tarafından yıllar önce “ağaç ev” olarak tanımlanmıştı.
Sessiz bir çıkmaz sokakta yer alan yapı, doğayla bütünleşen tasarımı sayesinde Hollywood’un en dikkat çekici evlerinden biri olarak gösteriliyor.
Dakota Johnson, 2020 yılında verdiği bir röportajda bu evi ilk gördüğü anda çok etkilendiğini ve “Burayı asla satmak istemeyeceğini” düşündüğünü söylemişti. Ancak yıllar sonra gelen satış kararı, hayranlarını şaşırttı.