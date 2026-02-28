Hollywood efsanesinin kaçış noktası satışa çıktı
Hollywood’un unutulmaz yıldızı Cary Grant’in tatillerini geçirdiği Palm Springs’teki "Villa Paraiso" yeniden satışa çıktı. 4 dönümlük arazi üzerindeki mülk için istenen fiyat 12,68 milyon dolar...
Sinema tarihinin en karizmatik yıldızlarından Cary Grant’in Kaliforniya’daki özel kaçış noktası yeniden piyasaya sunuldu. Palm Springs’in prestijli Las Palmas bölgesinde yer alan ve Grant’in adını verdiği Villa Paraiso, lüks özellikleri ve Hollywood geçmişiyle dikkat çekiyor.
1925 yılında İspanyol Revival mimari tarzında inşa edilen yapı, daha sonra Las Vegas’lı otel ve casino yatırımcısı Charlie J. Kewpie Rich tarafından satın alındı. Rich, Grant’in ziyaretlerinde konaklaması için mülke özel bir havuz evi yaptırdı.
Rich ve ortağı Sid Wyman, Las Vegas Dunes Hotel’in sahipleriydi. Cary Grant, 1965 yılında Dyan Cannon ile evliliğini de bu otelde gerçekleştirmişti. Grant’in kızı Jennifer Grant, anı kitabında Palm Springs’teki bu evi ailelerinin favori hafta sonu kaçamağı olarak anlatıyor.
Ünlü oyuncunun “Villa Paraiso” adını verdiği mülk, bugün toplam 15 bin metrekare kapalı alana sahip dört ayrı yapıdan oluşuyor. Sekiz yatak odalı komplekste 7 bin 500 metrekarelik ana konut, Grant’in orta yüzyıl tarzı havuz evi ve iki misafir evi bulunuyor.
Yaklaşık 4 dönümlük arazi; dört araçlık garaj, narenciye bahçeleri, 200 palmiye ağacı, peyzajlı bahçeler ve San Jacinto Dağları manzarasıyla öne çıkıyor. Lüks ve doğanın iç içe geçtiği yapı, Palm Springs’in en özel mülklerinden biri olarak gösteriliyor.
Mülkün mevcut sahipleri Toni ve Robert Kramer çifti. 1995 yılında evi 1,3 milyon dolara satın alan çift, 2008’den bu yana farklı fiyatlarla satış denemelerinde bulundu. Talep edilen fiyat geçmişte 8,95 milyon dolar ile 17,9 milyon dolar arasında değişti.
Gayrimenkul sektörü, Hollywood tarihinin önemli izlerini taşıyan bu özel mülkün yeni sahibini bulup bulamayacağını yakından takip ediyor.