Hollywood’un efsane çifti satışa çıkardı: 16 milyon dolar istiyorlar!
Oscar ve Emmy ödüllü yapımcı Rachel Winter ile ünlü senarist Terence Winter’ın Los Angeles’taki ultra lüks malikânesi 15,9 milyon dolara satışa çıktı. “The Eden” adlı bu özel mülk, mimari tasarımı, sanatsal detayları ve benzersiz yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor.
Hollywood’un saygın isimlerinden Terence ve Rachel Winter çifti, yıllar süren titiz bir çalışmanın ardından ortaya çıkan eşsiz malikânelerini satışa sundu.
Los Angeles’ın Encino bölgesinde yer alan ve “The Eden” adı verilen bu ultra lüks konut, hem mimari hem de sanatsal açıdan bir başyapıt olarak tanımlanıyor.
8 yatak odası ve 12 banyosu bulunan malikâne, 15.9 milyon dolardan satışa sunuldu.
Winters çifti, 2017 yılında 2,6 dönümlük araziyi 5,59 milyon dolara satın aldı ve neredeyse sıfırdan yeniden inşa etti.
Ana süitte ayrıca; özel tasarım ahşap bölmeli oturma alanı, iki giyinme odası, gül kuvars tezgâhlı banyo, buhar duşu ve spa küveti gibi lüks detaylar bulunuyor.
Evde yer alan profesyonel mutfak, somon tonlarında özel dolaplar, kuvarsit tezgâhlar ve endüstriyel ekipmanlarla donatıldı.
Sekiz gözlü ocak, üç fırın ve dev buzdolabı gibi profesyonel cihazlar, mutfağı hem günlük kullanım hem de büyük davetler için ideal hale getiriyor.
Malikânede ayrıca şu alanlar bulunuyor: Kurşun geçirmez kapılı güvenli oda, özel sinema salonu, sauna ve spor salonu, oyun odası, 300 şişelik şarap odası...
Malikânenin dış alanları da en az iç mekânlar kadar etkileyici. Özel yürüyüş yolları, meyve ağaçları, yüzme havuzu, spa alanı ve açık mutfak gibi birçok lüks unsur yer alıyor.
Ayrıca ayrı bir misafir evi de bulunuyor. Bu yapı, özel balkon, mini mutfak ve su manzaralı yaşam alanıyla bağımsız bir konfor sunuyor.
Özel kapılar, Mondrian tarzı pencereler ve doğal manzarayı içeri taşıyan geniş cam yüzeyler, evin karakteristik özellikleri arasında yer alıyor. Özel olarak tasarlanan ön kapı ve asimetrik ahşap merdiven ise evin sanatsal kimliğini güçlendiriyor.
Malikânede dikkat çeken alanlardan biri, özel yapım kemerli dolaplara sahip kiraz kırmızısı yemek odası.
Rachel Winter, Oscar’a aday gösterilen “Dallas Buyers Club” filminin yapımcısı olarak tanınıyor. Terence Winter ise “The Wolf of Wall Street” senaryosuyla Oscar'a aday gösterildi. “The Sopranos” dizisindeki çalışmalarıyla Emmy kazandı.