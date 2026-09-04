İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut için tarih belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da ilk kez uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk konutların eylül ayı içinde teslim edileceğini açıkladı. Kiralık konutlardan kimlerin, hangi şartlarla yararlanabileceğine ilişkin detayların ise önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor.
İstanbul’da yüksek kira fiyatlarına karşı hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde yeni aşamaya geçiliyor. “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında planlanan kiralık konutların bir bölümünün yapımı tamamlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 sürecinde İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen İstanbul İklim Finansmanı Zirvesi’nin ardından projenin takvimine ve başvuru şartlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde 500 bin konut yapıldığını belirtti.
Bu projeye ek olarak İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut uygulamasının ilk kez hayata geçirileceğini açıklayan Kurum, projenin İstanbul’daki kira fiyatlarının aşağı çekilmesi ve dar gelirli vatandaşların desteklenmesi açısından önem taşıdığını söyledi.
İstanbul’daki kiralık sosyal konutların bir bölümünün tamamlandığını açıklayan Murat Kurum, ilk teslimler için eylül ayını işaret etti. Kurum, “Eylül ayı içinde ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıyor olacağız” dedi.
Böylece İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde ilk konutların Eylül 2026 içinde vatandaşlara teslim edilmesi planlanıyor.
Projenin en çok merak edilen başlıklarından biri olan yararlanma şartları henüz açıklanmadı. Bakan Kurum, kiralık konutlara ilişkin netleştirilecek şartların Kabine’de Cumhurbaşkanı’na sunulacağını belirtti. Şartların önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.
Murat Kurum, projenin İstanbul’daki kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümü çalışmalarına destek vermesinin yanı sıra kira fiyatlarını aşağı çekmeyi hedeflediğini belirtti.
Kurum, İstanbul’da “kira fiyatlarını, kira enflasyonunu aşağı çekebilmek” amacıyla ortaya konulan iradenin daha da güçlendirileceğini söyledi.