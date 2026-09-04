İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut için tarih belli oldu

Projenin en çok merak edilen başlıklarından biri olan yararlanma şartları henüz açıklanmadı. Bakan Kurum, kiralık konutlara ilişkin netleştirilecek şartların Kabine’de Cumhurbaşkanı’na sunulacağını belirtti. Şartların önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.