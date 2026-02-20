Google Haberler

Marilyn Monroe’nun tatil evi satışta!

Hollywood efsanesi Marilyn Monroe’nun ölümünden kısa süre önce kullandığı Palm Springs’teki tatil evi satışa çıktı. Mid-century modern mimarinin simge örneklerinden biri olan ev, orijinal renkli banyolarını hâlâ koruyor.

Remziye Karakuş
Sinema tarihinin en büyük ikonlarından Marilyn Monroe’nun California Palm Springs’teki eski evi yeniden gündemde...

“Marilyn Monroe Doll House” olarak bilinen ve yıldızın 1962’deki ölümünden hemen önce tatil evi olarak kullandığı mülk, 3,3 milyon dolar fiyatla satışa sunuldu.

Mimari özellikleri ve Hollywood geçmişiyle dikkat çeken ev, koleksiyonerler ve lüks konut yatırımcılarının radarına girdi.

Coldwell Banker Realty’den emlak danışmanı David Emerson’a göre Monroe, bu Mid-Century Modern tarzındaki evi ölümünden hemen önce tatil amaçlı kullanıyordu.

“Gentlemen Prefer Blondes” filmiyle hafızalara kazınan efsane oyuncunun bu evde geçirdiği son dönem, mülkü Hollywood tarihinin özel parçalarından biri haline getiriyor.

Palm Springs’in Vista Las Palmas mahallesinde bulunan ev, dönemin ünlü isimlerinin tercih ettiği prestijli bölgede yer alıyor.

1961 yılında inşa edilen ev, Palm Springs’in simgesi haline gelen mid-century modern mimarinin karakteristik özelliklerini taşıyor.

Ev, Palm Springs’teki modern çöl mimarisiyle tanınan ünlü mimar Charles Du Bois tarafından tasarlandı.

İnşaat ise şehrin mimari kimliğinin oluşmasında büyük rol oynayan Alexander Construction Company tarafından gerçekleştirildi.

Evde zemin kaplamaları, elektrik sistemi ve bazı cihazlar modernize edildi. Ancak yapılan tüm yenilemeler, yapının mid-century modern karakterine sadık kalınarak gerçekleştirildi.

Mutfakta yer alan beyaz ve mavi dolaplar ile mozaik fayanslar, evin orijinal tasarım diliyle uyumlu şekilde seçildi.

Yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğündeki ev, geniş ve açık planlı bir yaşam alanına sahip. Evde şömineli salon, ayrı yemek alanı, orijinal yarım daire şeklinde bar ve dört yatak odası bulunuyor.

Cam sürgülü kapılar sayesinde iç mekân ile dış mekân arasında kesintisiz bir bağlantı kurulurken, ev doğal ışıkla dolu ferah bir atmosfer sunuyor.

Evin dış alanında kapalı veranda, yüzme havuzu, spa küveti ve ateş çukuru bulunuyor. Palm Springs’in dağ manzarasıyla birleşen bu yaşam alanı, lüks ve özel bir yaşam deneyimi sunuyor.

Vista Las Palmas mahallesi, Elvis Presley ve Peter Lawford gibi Old Hollywood yıldızlarının da tercih ettiği bir bölge olarak biliniyor.

Bölge, mimari değeri, doğal manzarası ve şehir merkezine yakınlığıyla Palm Springs’in en prestijli lokasyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Ev yıllar içinde yenilenmiş olsa da en dikkat çekici özelliği orijinalliğini koruyan detayları. Özellikle dört banyonun tamamı orijinal haliyle korunuyor.

Bu banyolarda tereyağı sarısı, açık pembe ve mavi gibi dönemin karakteristik renk tonları hâlâ yer alıyor.

