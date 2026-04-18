Önce malikânesini sattı, sonra turnesini iptal etti
Ünlü şarkıcı Meghan Trainor, Los Angeles’taki lüks evini milyonlarca dolarlık indirimle satarken, aynı gün büyük turnesini iptal etti. Kararın arkasında aile önceliği var.
Grammy ödüllü şarkıcı Meghan Trainor, hem özel hayatında hem de kariyerinde dikkat çeken iki önemli karar aldı. Ünlü isim, Kaliforniya’nın Encino bölgesindeki malikânesini yaklaşık 6,8 milyon dolara satarken, bir gün sonra planladığı “Get In Girl” turnesini iptal ettiğini açıkladı.
Trainor’ın 2024 yılında 11,99 milyon dolardan satışa çıkardığı ev, uzun süre alıcı bulamadı. Fiyatın kademeli olarak düşürülmesinin ardından satış 6,83 milyon dolarda tamamlandı. Böylece mülk, ilk listeleme fiyatına göre ciddi bir değer kaybıyla el değiştirdi.
Yaklaşık 14 bin metrekarelik yaşam alanına sahip olan evde 7 yatak odası ve 7,5 banyo bulunuyor.
Özel kayıt stüdyosu, spor salonu, misafir evi ve resort tarzı havuz gibi detaylar mülkün öne çıkan özellikleri arasında yer aldı.
Trainor, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada turneyi iptal etme kararını “zor ama gerekli” olarak nitelendirdi.
Yeni albüm hazırlıkları, yoğun konser programı ve yeni doğan bebeğiyle ilgilenme sürecinin aynı anda yürütülemeyeceğini belirtti.
Ünlü sanatçı, üç çocuklu ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini vurguladı.
Bu süreçte kariyer planlarını yeniden şekillendiren Trainor, hayranlarına geri döneceğinin sözünü verdi.