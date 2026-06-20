Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor

İngiltere’de bir dönem Nazi Almanyası’na yönelik hava operasyonlarında kullanılan RAF kontrol kulesi, lüks bir aile evine dönüştürüldü. Tarihi yapı şimdi yaklaşık 900 bin sterline satışa çıkarıldı. Ancak evi özel kılan sadece geçmişi değil, sıra dışı “ters” yerleşim planı da oldu.