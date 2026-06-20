Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor
İngiltere’de bir dönem Nazi Almanyası’na yönelik hava operasyonlarında kullanılan RAF kontrol kulesi, lüks bir aile evine dönüştürüldü. Tarihi yapı şimdi yaklaşık 900 bin sterline satışa çıkarıldı. Ancak evi özel kılan sadece geçmişi değil, sıra dışı “ters” yerleşim planı da oldu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İngiltere’de bir dönem Nazi Almanyası’na yönelik hava operasyonlarında kullanılan RAF kontrol kulesi, lüks bir aile evine dönüştürüldü. Tarihi yapı şimdi yaklaşık 900 bin sterline satışa çıkarıldı. Ancak evi özel kılan sadece geçmişi değil, sıra dışı “ters” yerleşim planı da oldu.
İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde bulunan ve II. Dünya Savaşı sırasında Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) kontrol kulesi olarak kullanılan tarihi yapı yeniden gündemde.
1943 yılında inşa edilen kule, yıllar içinde kapsamlı bir dönüşüm geçirerek dört yatak odalı modern bir konuta dönüştürüldü. Şimdi ise yaklaşık 900 bin sterlin fiyatla yeni sahibini bekliyor.
Tholthorpe bölgesinde yer alan kontrol kulesi, savaş yıllarında RAF Tholthorpe üssünün önemli merkezlerinden biri olarak görev yaptı.
Özellikle Berlin Muharebesi dahil olmak üzere Nazi Almanyası'na yönelik hava operasyonlarının planlanması ve yönetilmesinde kullanılan yapı, savaş sonrası dönemde farklı tarımsal ve endüstriyel amaçlarla değerlendirildi. Daha sonra özel konuta dönüştürülmesi için gerekli izinler alındı.
Mevcut sahipleri tarafından yenilenen bina, modern yaşam ihtiyaçlarına uygun hale getirilirken tarihi karakteri de büyük ölçüde korundu.
Orijinal tasarım detaylarının önemli bölümü muhafaza edilirken, pencereler ve kapılar dönemin mimarisine uygun şekilde yenilendi.
Mutfak ve banyolar ise günümüz standartlarına göre modernize edildi.
Evi benzerlerinden ayıran en dikkat çekici unsur ise "ters ev" olarak tanımlanan yerleşim düzeni oldu.
Yapıda yatak odalarının büyük bölümü, oturma alanı ve bazı yaşam alanları zemin katta bulunuyor. Buna karşılık geniş açık plan mutfak, yemek alanı ve ana yaşam bölümü üst katta yer alıyor.
Bu tasarım sayesinde Yorkshire kırsalının panoramik manzarası evin ana yaşam alanlarından izlenebiliyor.
Tarihi kulenin en özel bölümlerinden biri olan çatı gözlem alanı da korunmuş durumda.
Yeni sahipleri burada çevredeki kırsal manzarayı izleme fırsatı bulurken, yapının savaş dönemindeki geçmişini simgeleyen bazı detaylar da yaşamaya devam ediyor.
Yaklaşık 2 bin 180 metrekarelik kullanım alanına sahip olan ev, yarım dönümlük geniş bir bahçe içerisinde yer alıyor.
Bahçede açık hava mutfağı, teras alanı, sebze bahçesi, geniş çim alan ve çift araçlık garaj bulunuyor.
Üst katın bağımsız bir yaşam alanına dönüştürülebilecek şekilde tasarlanmış olması ise yapıyı kısa dönem kiralama ve Airbnb yatırımları açısından da cazip hale getiriyor.
Kontrol kulesinin sahipleri yıllar boyunca RAF Tholthorpe'da görev yapmış eski askerleri ve ailelerini ağırlayarak yapının tarihini yaşatmaya çalıştı.
Yaklaşık 25 yıl önce eski askerler tarafından bağışlanan anı plaketi de hâlâ binada sergileniyor.
Böylece bir dönem savaşın merkezinde yer alan yapı, bugün hem tarihi hem de mimarisiyle dikkat çeken sıra dışı bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.