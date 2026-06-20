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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor

İngiltere’de bir dönem Nazi Almanyası’na yönelik hava operasyonlarında kullanılan RAF kontrol kulesi, lüks bir aile evine dönüştürüldü. Tarihi yapı şimdi yaklaşık 900 bin sterline satışa çıkarıldı. Ancak evi özel kılan sadece geçmişi değil, sıra dışı “ters” yerleşim planı da oldu.

Remziye Karakuş
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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 1

İngiltere’de bir dönem Nazi Almanyası’na yönelik hava operasyonlarında kullanılan RAF kontrol kulesi, lüks bir aile evine dönüştürüldü. Tarihi yapı şimdi yaklaşık 900 bin sterline satışa çıkarıldı. Ancak evi özel kılan sadece geçmişi değil, sıra dışı “ters” yerleşim planı da oldu.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 2

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde bulunan ve II. Dünya Savaşı sırasında Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin (RAF) kontrol kulesi olarak kullanılan tarihi yapı yeniden gündemde.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 3

1943 yılında inşa edilen kule, yıllar içinde kapsamlı bir dönüşüm geçirerek dört yatak odalı modern bir konuta dönüştürüldü. Şimdi ise yaklaşık 900 bin sterlin fiyatla yeni sahibini bekliyor.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 4

Tholthorpe bölgesinde yer alan kontrol kulesi, savaş yıllarında RAF Tholthorpe üssünün önemli merkezlerinden biri olarak görev yaptı.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 5

Özellikle Berlin Muharebesi dahil olmak üzere Nazi Almanyası'na yönelik hava operasyonlarının planlanması ve yönetilmesinde kullanılan yapı, savaş sonrası dönemde farklı tarımsal ve endüstriyel amaçlarla değerlendirildi. Daha sonra özel konuta dönüştürülmesi için gerekli izinler alındı.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 6

Mevcut sahipleri tarafından yenilenen bina, modern yaşam ihtiyaçlarına uygun hale getirilirken tarihi karakteri de büyük ölçüde korundu.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 7

Orijinal tasarım detaylarının önemli bölümü muhafaza edilirken, pencereler ve kapılar dönemin mimarisine uygun şekilde yenilendi. 

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 8

Mutfak ve banyolar ise günümüz standartlarına göre modernize edildi.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 9

Evi benzerlerinden ayıran en dikkat çekici unsur ise "ters ev" olarak tanımlanan yerleşim düzeni oldu.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 10

Yapıda yatak odalarının büyük bölümü, oturma alanı ve bazı yaşam alanları zemin katta bulunuyor. Buna karşılık geniş açık plan mutfak, yemek alanı ve ana yaşam bölümü üst katta yer alıyor.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 11

Bu tasarım sayesinde Yorkshire kırsalının panoramik manzarası evin ana yaşam alanlarından izlenebiliyor.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 12

Tarihi kulenin en özel bölümlerinden biri olan çatı gözlem alanı da korunmuş durumda.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 13

Yeni sahipleri burada çevredeki kırsal manzarayı izleme fırsatı bulurken, yapının savaş dönemindeki geçmişini simgeleyen bazı detaylar da yaşamaya devam ediyor.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 14

Yaklaşık 2 bin 180 metrekarelik kullanım alanına sahip olan ev, yarım dönümlük geniş bir bahçe içerisinde yer alıyor.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 15

Bahçede açık hava mutfağı, teras alanı, sebze bahçesi, geniş çim alan ve çift araçlık garaj bulunuyor. 

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 16

Üst katın bağımsız bir yaşam alanına dönüştürülebilecek şekilde tasarlanmış olması ise yapıyı kısa dönem kiralama ve Airbnb yatırımları açısından da cazip hale getiriyor.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 17

Kontrol kulesinin sahipleri yıllar boyunca RAF Tholthorpe'da görev yapmış eski askerleri ve ailelerini ağırlayarak yapının tarihini yaşatmaya çalıştı.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 18

Yaklaşık 25 yıl önce eski askerler tarafından bağışlanan anı plaketi de hâlâ binada sergileniyor.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 19

Böylece bir dönem savaşın merkezinde yer alan yapı, bugün hem tarihi hem de mimarisiyle dikkat çeken sıra dışı bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 20
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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 21
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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 22
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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 23
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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 24
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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 25
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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 26
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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 27
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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 28
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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 29
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Savaştan kalma kontrol kulesini eve çevirdi, 55 milyon TL'ye satıyor - Resim: 30
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