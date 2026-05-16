‘Scarface’ filminde kullanılan malikane satışta: Fiyatı dudak uçuklattı
Scarface filminde yer alan ve bir dönem eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın “Kışlık Beyaz Saray”ı olarak kullanılan Florida’daki ultra lüks malikane 237 milyon dolara satışa çıkarıldı.
ABD’nin Florida eyaletinde bulunan lüks malikane yeniden gündemde. Efsanevi Scarface filminde kullanılan yapı, şimdi rekor seviyedeki satış fiyatıyla dikkat çekiyor.
Miami silüetine hakim konumuyla öne çıkan malikane, Florida’nın Key Biscayne bölgesinde yer alıyor.
Yaklaşık 2,38 dönümlük arazi üzerine kurulu olan dev mülk, Biscayne Körfezi’ne 862 feet boyunca kıyı erişimi sunuyor.
1981 yılında inşa edilen malikane toplam 11 bin 528 metrekarelik yaşam alanına sahip bulunuyor.
Yapının içinde 24 metrelik yüksek tavanlar, mermer zeminler ve tamamen açılabilen dev cam duvarlar yer alıyor.
Lüks konutun en dikkat çekici detaylarından biri ise Scarface filminde görülen ünlü cam asansör oldu.
Malikane, film sonrası yıllarda Richard Nixon’ın kışlık yönetim merkezi olarak da kullanılmıştı.
Mülkün dış alanları da dikkat çekici detaylar içeriyor. Piyano şeklinde tasarlanan tuzlu su havuzu, özel marina alanı ve büyük yatlar için hazırlanan iskeleler ultra zenginlere hitap ediyor.
Malikane içerisindeki özel marina, geçmişte başkanlık helikopterleri için iniş alanı olarak kullanılmıştı.
Yapının aynı anda 200 feet uzunluğa kadar yatları ağırlayabildiği belirtiliyor.
Gayrimenkulün mevcut sahibi olan yatırımcı John Devaney, mülkü 2004 yılında yalnızca 15 milyon dolara satın almıştı. Şimdi ise 237 milyon dolarlık satış fiyatı talep ediyor.
Lüks emlak piyasasında büyük yankı uyandıran satış ilanı, kısa sürede ABD’nin en pahalı konutları listesinde üst sıralara çıktı.
Özellikle Miami kıyısındaki konumu ve tarihi geçmişi yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Uzmanlara göre Florida’daki ultra lüks konut piyasası son yıllarda hızla büyümeye devam ediyor.
Özellikle deniz manzaralı malikaneler milyarder yatırımcıların radarında yer alıyor.
Gayrimenkul çevreleri, satışın gerçekleşmesi halinde bunun yılın en dikkat çekici lüks konut işlemlerinden biri olacağını değerlendiriyor.